Ο Λόιντ Όστιν πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε επί δύο εβδομάδες

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν πήρε εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε επί δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ο Όστιν νοσηλευόταν από την 1η Ιανουαρίου λόγω επιπλοκών της θεραπείας που έλαβε για καρκίνο στον προστάτη, χωρίς όμως να έχει γνωστοποιήσει την κατάστασή του στην αμερικανική κυβέρνηση και στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, η θεραπεία που έλαβε ήταν «έγκαιρη και αποτελεσματική» και δεν σχεδιάζεται να την συνεχίσει, πέραν της τακτικής παρακολούθησής του από γιατρούς, όπως συμβαίνει συνήθως έπειτα από προστατεκτομή.

Ακολουθώντας τη συμβουλή των γιατρών, θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του από το σπίτι του για ένα διάστημα, μέχρι να επιστρέψει στο γραφείο του στο υπουργείο Άμυνας.

«Καθώς συνεχίζω να αναρρώνω και να εκτελώ τα καθήκοντά μου από το σπίτι μου, ανυπομονώ να επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν» στο Πεντάγωνο, ανέφερε ο ίδιος ο Όστιν, ο οποίος στηρίχθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μολονότι κράτησε κρυφή την ασθένεια και τη νοσηλεία του.

Ο 70χρονος απόστρατος στρατηγός έμαθε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι έπασχε από καρκίνο του προστάτη. Χειρουργήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, επέστρεψε στο σπίτι του την επομένη αλλά εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο την Πρωτοχρονιά, λόγω επιπλοκών καθώς αισθανόταν ναυτία και έντονους πόνους.

Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε μόλις στις 4 Ιανουαρίου για τη νοσηλεία του και η κοινή γνώμη την αμέσως επόμενη ημέρα. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε σάλο, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε πολλές συγκρούσεις σε όλον τον κόσμο, όπως στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος παραδέχτηκε ότι οι «κρυφές νοσηλείες» δεν είναι κάτι το «ιδανικό» ενώ ακόμη και Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές εξέφρασαν δυσαρέσκεια. Μολονότι ο Μπάιντεν δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον υπουργό του, ο Λευκός Οίκος ζήτησε να επανεξεταστούν οι κανόνες που ισχύουν για την περίπτωση αδυναμίας των υψηλόβαθμων αξιωματούχων να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

