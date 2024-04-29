Κρήτες… αυτονομιστές. Για "γκάφα" ολκής κάνει λόγο ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός 98,4 με αφορμή το ρομπότ A.I. "Σοφία" που παρουσιάστηκε χθες στο κλειστό της Αλικαρνασσού, στα Δύο Αοράκια, όπου φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Ολυμπιάδας Ρομποτικής.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κρήτης και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, η οποία κάλυψε και το κόστος της παρουσίασης και των ερωτοαπαντήσεων του ρομπότ Σοφία, περίπου 15 χιλιάδες ευρώ για 4 ώρες παρουσίας σύμφωνα με τον σταθμό.

Το ρομπότ Σοφία, μεταξύ άλλων απάντησε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων οι οποίες είχαν ήδη σταλεί, προκειμένου να προετοιμαστούν και να απαντηθούν καταλλήλως από την... ίδια κατόπιν κατάλληλων εντολών των χειριστών της! Όταν όμως το ρομπότ Σοφία άρχισε να τοποθετείται για την Κρητική διατροφή, στα πλαίσια και καμπάνιας για την Κρητική αγροτοδιατροφή, και να λέει "το πόσο ευλογημένος τόπος είναι το νησί και είναι ότι, είναι παντού αυτάρκης ανέφερε επί λέξη, ότι, «η Κρήτη θα μπορούσε να ήταν και ένα … αυτόνομο κρατίδιο»!

Η εκπομπή του Ράδιο 98,4 παρέθεσε το σχετικό απόσπασμα και έκανε και τα σχετικά απαξιωτικά σχόλια για γκάφα ολκής:

