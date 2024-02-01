Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η γυναίκα και μία από τις δύο κόρες της που ενεπλάκησαν ως θύματα σε επίθεση με οξειδωτική ουσία το βράδυ της Τετάρτης στο νότιο Λονδίνο έχουν πιθανώς υποστεί τραυματισμούς «που θα αλλάξουν τη ζωή τους», δήλωσε η αστυνομία.

Αξιωματικός που συμμετέχει στις έρευνες είπε: «Η γυναίκα, που είναι ηλικίας 31 ετών και οι δύο κόρες της, ηλικίας οκτώ και τριών, παραμένουν στο νοσοκομείο. Ενώ καμίας η κατάσταση δεν απειλεί τη ζωή τους, οι τραυματισμοί της γυναίκας και του νεαρότερου κοριτσιού μπορεί να αλλάξουν τη ζωή τους. Ίσως πάρει χρόνο για το προσωπικό του νοσοκομείου να πει πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί».

Κάμερα στην περιοχή κατέγραψε το περιστατικό. Άνδρας που πιστεύεται πως γνώριζε τα θύματα λογομαχεί με τη γυναίκα στο δρόμο. Στη συνέχεια μπαίνει σε όχημα που ήταν σταματημένο στη μέση του δρόμου και το οδηγεί εναντίον της, χτυπώντας της και παρασύροντάς της για λίγα μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη κόρη, εκτός οχήματος, φωνάζει.

Η γυναίκα σηκώνεται και μοιάζει να χειρονομεί σε έξαλλη κατάσταση, με τους αυτόπτες μάρτυρες να λένε πως φώναζε ότι δεν μπορούσε να δει και πως την έκαιγαν τα μάτια της.

Μετά από λίγο ο δράστης βγαίνει από το όχημα, ανοίγει την πίσω πόρτα και τραβάει με βία το μικρότερο κορίτσι που καθόταν πίσω. Σύμφωνα με τους μάρτυρες χτύπησε με βία δύο φορές το κορίτσι είτε στην πόρτα του αυτοκινήτου είτε στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας διέφυγε τρέχοντας και η αστυνομία λέει ότι τον αναζητά ως «επικίνδυνο» δράστη.

Συνολικά εννέα άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς, ελαφριούς πλην της μητέρας και του τρίχρονου κοριτσιού.

Η αστυνομία λέει ότι στο περιστατικό έγινε χρήση διαβρωτικής αλκαλικής ουσίας.

