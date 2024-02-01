Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνολικά εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από επίθεση με χημική «οξειδωτική ουσία» κατά γυναίκας και δύο μικρών κοριτσιών στο νότιο Λονδίνο λίγο πριν από τις 7.30 το βράδυ της Τετάρτης.

Τραυματίες είναι ακόμα τρεις άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς και τρεις αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο.

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία.

Εικόνες από τη σημείο του «φρικτού» όπως το περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες περιστατικού δείχνουν ένα αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες στη μέση του δρόμου, κοντά στο κέντρο της πολυσύχναστης συνοικίας του Κλάπαμ Κόμον.

Αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι είδαν τη γυναίκα και τον άνδρα να βγαίνουν από το όχημα στο οποίο ήταν και τα παιδιά. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για οικογένεια ή τουλάχιστον πως η γυναίκα είναι η μητέρα των κοριτσιών. Περιέγραψαν πώς οι δυο τους λογομάχησαν και μετά ο άνδρας μπήκε ξανά στο όχημα και έμοιαζε να προσπαθεί να χτυπήσει τη γυναίκα με αυτό.

Ένα από τα κορίτσια, δύο ή τριών ετών, στο πίσω κάθισμα χτυπούσε το παράθυρο και έκλαιγε. Ο άνδρας σήκωσε το κορίτσι και με βία το έριξε δύο φορές στην πόρτα του αυτοκινήτου. Μετά η γυναίκα άρχισε να φωνάζει «τα μάτια μου, τα μάτια μου, φωνάξτε την αστυνομία, τα μάτια μου!».

Ο άνδρας απομακρύνθηκε τρέχοντας, συνέχισε η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα στο Sky News.

Ο μάρτυρας έσπευσε να φέρει νερό στη γυναίκα και το έριξε στα μάτια της που έκαιγαν. «Τα χείλη της ήταν μαύρα. Το δέρμα της έμοιαζε καμμένο», είπε.

Η σύντροφος του άνδρα που έφερε το νερό στην γυναίκα, πιστεύεται ότι είναι μία από τους εννέα τραυματίες, καθώς έπεσαν πάνω της σταγόνες από το διαβρωτικό υγρό, με αποτέλεσμα να διακομιστεί για φροντίδα στο νοσοκομείο, από όπου έλαβε εξιτήριο.

Τοπική δημοτική σύμβουλος έκανε λόγο για επίθεση με οξύ κατά της γυναίκας και των παιδιών.

