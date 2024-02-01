Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυμερής συνάντηση με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, που συγκάλεσε πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στη συνάντηση που σκοπό έχει να καμφθούν οι αντιρρήσεις του Βίκτορ Ορμπάν στο οικονομικό πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ την τετραετία 2024-2027, συμμετέχουν ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Σαρλ Μισέλ. Η ανάρτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία με όλους τους ηγέτες που μετέχουν στη συνάντηση, γύρω από ένα οβάλ τραπέζι και τον Βίκτορ Ορμπάν να σκύβει το κεφάλι.

Η συνάντηση διαρκεί ήδη πάνω από μία ώρα και είκοσι λεπτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.