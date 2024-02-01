Ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν συνάντησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στις Βρυξέλλες τους θυμωμένους αγρότες, τασσόμενος με το μέρος «του λαού» τη στιγμή που αντιπαρατίθεται με τους άλλους 26 ευρωπαίους ηγέτες σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Είναι λάθος της Ευρώπης να μην παίρνει στα σοβαρά τη φωνή του λαού», δηλώνει σε βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμούς του στα social media.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2024

Στις εικόνες φαίνεται να περπατάει ανάμεσα στα τρακτέρ αφού έχει πέσει η νύκτα και να σφίγγει το χέρι ενός διαδηλωτή.

Χίλια τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα μπλοκάρουν σήμερα δρόμους των Βρυξελλών γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής των Είκοσι Επτά, με φόντο το θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική και τις εισαγωγές από την Ουκρανία.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων αγροτών έναντι των Ουκρανών και όχι το αντίθετο», επανέλαβε ο Βίκτορ Ορμπάν σε μήνυμά του που αναμεταδόθηκε από το κόμμα του, το Fidesz και στο οποίο καταφέρεται εναντίον του «αθέμιτου» ανταγωνισμού των ουκρανικών προϊόντων.

«Η λύση σ' αυτό το πρόβλημα είναι να αλλάξουν οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες» με την ευκαιρία των ευρωεκλογών του Ιουνίου, πρόσθεσε.

Ο εθνικιστής ηγέτης είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η κινητοποίηση των αγροτών δείχνει «σε πιο σημείο η Ουκρανία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον πόλεμο».

«Οφείλουμε να είμαστε πολύ συνετοί, επειδή η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα». Και η προσέγγισή της στην ΕΕ, και μάλιστα η ένταξή της, «θα έχει έναν τεράστιο αντίκτυπο, καταστροφικό για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Le Point.

Την περασμένη εβδομάδα, το κέντρο σκέψης Mathias Corvinus Collegium (MCC), που συνδέεται με την ουγγρική κυβέρνηση, δήλωσε «υπερήφανο που μετέχει» στη διοργάνωση διαδήλωσης αγροτών μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ούγγρος ηγέτης, ο μόνος μεταξύ των Είκοσι Επτά που διατήρησε στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια, μπλοκάρει από το Δεκέμβριο την οικονομική βοήθεια που είναι ουσιώδης για τη χώρα αυτή.

Η έκβαση της σημερινής συνόδου προαναγγέλλεται πολύ αβέβαιη, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βουδαπέστη δεν έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα να βρεθεί πεδίο συνεννόησης.

