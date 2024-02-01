Ο Τζο Μπάιντεν θα πάει σήμερα στο Μίσιγκαν, μια κρίσιμη πολιτεία για τις προεδρικές εκλογές η οποία αποτελεί επίσης επίκεντρο της οργής των αραβικής καταγωγής Αμερικανών λόγω της φιλοϊσραηλινής πολιτικής του Δημοκρατικού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια επίσκεψη με καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα και η προεκλογική του ομάδα επεσήμανε μόνο ότι ο Μπάιντεν θα συναντηθεί με μέλη του συνδικάτου εργαζομένων στις αυτοκινητοβιομηχανίες UAW, στην περιοχή του Ντιτρόιτ.

Το UAW έχει ήδη ζητήσει από τα μέλη του να ψηφίσουν τον Δημοκρατικό πρόεδρο, μια στήριξη που έχει μεγάλη βαρύτητα στην πολιτεία Μίσιγκαν, λίκνο της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η πολιτεία Μίσιγκαν είναι μια από τις αμφίρροπες πολιτείες, που μπορεί να επιλέξουν είτε τον Μπάιντεν είτε τον Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα, στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Στις εκλογές του 2020 ο Δημοκρατικός είχε κερδίσει με μικρή διαφορά τον Τραμπ εκεί και ελπίζει να επαναλάβει το καλό αποτέλεσμα, όμως αυτή τη φορά πρέπει να αντιμετωπίσει την οργή των αραβικής καταγωγής Αμερικανών, πολλοί από τους οποίους ζουν στο Μίσιγκαν.

Η ομάδα αυτή των ψηφοφόρων κατηγορεί τον 81χρονο πρόεδρο ότι θυσιάζει τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου επικρατεί σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση, στο όνομα της στήριξης του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα ευρεία επιχείρηση μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Γενοκτονία

Η εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι «έχει ραγίσει η καρδιά του από τα δεινά των αθώων Παλαιστινίων», όμως θα χρειαστούν πολύ περισσότερα για να εξευμενίσει την οργή των αραβικής καταγωγής Αμερικανών.

Η πρωτοφανή επίθεση των μαχητών της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 1.140 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τουλάχιστον 26.900 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οργάνωση ενώσεων είχε καλέσει χθες Τετάρτη το βράδυ σε διαδήλωση υπέρ της άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα στο Ντίρμπορν, προάστιο του Ντιτρόιτ όπου ζει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Αμερικανών αραβικής καταγωγής.

Την περασμένη Παρασκευή ο δήμαρχος αυτής της πόλης είχε εξηγήσει στο Χ ότι αρνήθηκε να συναντηθεί με τη διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του 81χρονου Δημοκρατικού που βρισκόταν στην πολιτεία.

«Δεν θα μιλήσω για εκλογές την ώρα που βλέπουμε μια γενοκτονία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας με τη στήριξη της κυβέρνησής μας», είχε καταγγείλει ο Αμπντουλά Χάμουντ.

Όπου κι αν πάει ο Αμερικανός πρόεδρος πλέον είναι αντιμέτωπος με ομάδες διαδηλωτών που κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζουν συνθήματα όπως «Γενοκτόνε Τζο».

Οι ομιλίες του διακόπτονται σχεδόν συστηματικά από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Στις 23 Ιανουαρίου αναγκάστηκε να σταματήσει επανειλημμένα την ομιλία του στη διάρκεια εκδήλωσης για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Κάθε ψήφος μετρά για τον Δημοκρατικό πρόεδρο, διότι οι εκλογές του Νοεμβρίου ενδέχεται να κριθούν, όπως και το 2020, από μερικές χιλιάδες ψήφους σε πολιτείες- κλειδί.

Για παράδειγμα στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία όπου επίσης ζουν πολλοί Αμερικανοί αραβικής καταγωγής, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε με δυσκολία το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.