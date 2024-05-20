Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ΥΠΕΞ της χώρας Αμίρ Αμπντολαχιάν μαζί με επτά άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος συνετρίβη χθες, Κυριακή, σε απόκρημνη και δασώδη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με βροχή και πυκνή ομίχλη.

Τα συντρίμμια του βρέθηκαν σήμερα την αυγή σε πλαγιά βουνού, από τουρκικό drone με θερμική κάμερα.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η συντριβή του ελικοπτέρου, η Τουρκία έστειλε 32 διασώστες και έξι οχήματα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci και ένα ελικόπτερο Cougar εξοπλισμένο με δυνατότητες νυχτερινής όρασης για να συμμετάσχουν στις έρευνες.

«Βαθιά θλίψη» εκφράζει η Άγκυρα

Η Τουρκία «συναισθάνεται τον πόνο του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ιρανού προέδρου.

«Δυστυχώς η είδηση που ήρθε από το Ιράν μας προκάλεσε βαθιά θλίψη», πρόσθεσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

«Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα, ήμασταν σε επαφή με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε στις προσπάθειες (διάσωσης). Οι σχετικοί θεσμοί, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Άμυνάς μας και η αρχή (αντιμετώπισης) καταστροφών AFAD έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις», πρόσθεσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ.

