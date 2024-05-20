Survivor 2024: Δώρα: Απ΄την κόλαση στον παράδεισο και πάλι πίσω - Την άφησαν εκτός επάθλου!

Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor.

Όλα ξεκίνησαν με την αναγκαστική μεταφορά της Δώρας από τους Κόκκινους στους Μπλε, καθώς μετά και την αποχώρηση της Σταυρούλας Χρυσαειδή, η ομάδα έμεινε χωρίς γυναίκα.

Για κακή της τύχη η Δώρα βρέθηκε ξανά στην ηττημένη ομάδα και έχασε το έπαθλο-ταξίδι ενώ οι πρώην συμπαίκτες της θα το απολάμβαναν. Ήταν μάλιστα εκείνη που έχασε τον τελευταίο πόντο απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα. Η τύχη της φάνηκε όμως να αλλάζει και πάλι ξαφνικά, όταν ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως οι Κόκκινοι μπορούν να διαλέξουν έναν παίκτη από τους αντιπάλους για να τον πάρουν μαζί τους. Η επιλογή φαινόταν εύκολη, και η Δαλάκα έτρεξε στο μέρος της Δώρας για μια αγκαλιά και ένα φιλί.

Η Δώρα από την πρώτη στιγμή της στο παιχνίδι έδειξε να εκτιμά πολύ την Κατερίνα Δαλάκα. Όταν μάλιστα βρέθηκαν και μαζί στην ίδια ομάδα, φάνηκε να αναπτύσσεται μια φιλία μεταξύ τους. Μετά τον νέο αποχωρισμό τους, η Δώρα επηρεάστηκε αρκετά, ενώ η Δαλάκα ήταν πιο ψύχραιμη.

Από το αγώνισμα μέχρι το Συμβούλιο μεσολάβησαν αρκετά. Ο Χριστόφορος έφερε αντίρρηση για το ότι η ομάδα επέλεξε τη Δώρα για το έπαθλο, καθώς θεωρεί ότι στη μεταξύ τους μονομαχία δεν του φέρθηκε όπως ο ίδιος περίμενε.

Η Δώρα του ζήτησε συγγνώμη, όμως αυτό δεν εμπόδισε τους Κόκκινους να ζητήσουν τελικά από τον Λιανό να μην έρθει μαζί τους στο έπαθλο για να μη χαλάσει το κλίμα της παρέας. Η παίκτρια δεχθηκε σιωπηρά την απόφαση των πρώην συμπαικτών-φίλων, όχι όμως και οι νέοι της συμπαίκτες που έσπευσαν να πάρουν το μέρος της για το "σκωτσέζικο ντουζ", στο οποίο την υπέβαλαν οι Κόκκινοι.

Πηγή: skai.gr

