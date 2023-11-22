Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δυστυχήματος που σημειώθηκε προχθές Δευτέρα σε παράνομο χρυσωρυχείο περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η υπουργός Άμυνας Κρίσνα Ματούρα δήλωσε χθες Τρίτη ότι 14 πτώματα – τέσσερα περισσότερα από τον προηγούμενο απολογισμό – μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο της πρωτεύουσας Παραμαρίμπο. Συμπλήρωσε ότι δύο ανήλικοι διασώθηκαν, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται.

Ομάδα μεταλλωρύχων εργαζόταν σε σήραγγα στην περιοχή του ορυχείου που εκμεταλλεύεται η Rosebel Gold Mines, θυγατρική της κινεζικής Zijin Mining, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Μπροκοπόντο, 120 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας.

Σωστικά συνεργεία, με τη συνδρομή ομάδων από τη Γουιάνα, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, 20-30 μεταλλωρύχοι εργάζονταν σε σήραγγα που είχαν σκάψει οι ίδιοι, αναζητώντας χρυσό.

Σε δελτίο Τύπου, η Rosebel Gold Mines εξέφρασε τη θλίψη της για το δυστύχημα, υπενθυμίζοντας ότι τον προηγούμενο μήνα είχε ζητήσει από τις αρχές να εκδιώξουν τους παράνομους μεταλλωρύχους από την τοποθεσία. «Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη εξόρυξη χρυσού», ανέφερε η εταιρία, υποστηρίζοντας ότι καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες από την αρχή του έτους προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει αυτή η «επικίνδυνη κατάσταση».

Ανάλογα δυστυχήματα σημειώνονται συχνά σε παράνομα μεταλλεία. Όπως και στη Βραζιλία, στη γαλλική Γουιάνα, στη Γουιάνα και στη Βενεζουέλα, πολλοί χρυσωρύχοι εργάζονται παράνομα, σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

