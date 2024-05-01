Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε την ένταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου στο επιτελείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ως αναλυτή δημοσκοπήσεων ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

«Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όταν το ανακοινώσατε, με πήρε η φον ντερ Λάιεν και μου είπε « "τι γίνεται εκεί; Έχετε τέτοιες μετακινήσεις;”», είπε χαρακτηριστικά o κ. Μεϊμαράκης, μιλώντας στο Action 24.

«Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι απολογητής κανενός. Οποιοσδήποτε κύριος εκπροσωπεί τον εαυτό του και απαντάει», συνέχισε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος στην ερώτηση αν η ένταξη Σπηλιωτόπουλου στον ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει αλλαγή πολιτικής από την Κουμουνδούρου, απάντησε «η κεντροδεξιά δεν γίνεται με πρόσωπα αλλά με πολιτικές. Αν εφαρμοστούν πολιτικές, μπορείς να πεις είναι πιο κοινωνική, λαϊκή, αριστερά, δεξιά. Τα πρόσωπα παίζουν κάποιο ρόλο, όχι όμως τόσο σημαντικό».

«Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει φύγει πολλά χρόνια, έχει προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ από το 2019, όπως και έχουν έρθει πολλοί σε εμάς», κατέληξε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αναφερόμενος στον Άρη Σπηλιωτόπουλο «Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι από το 1979 στο κόμμα, έχχω ζήσει επιτυχίες και αποτυχίες και είμαι από αυτούς που μείνανε μέσα», κατέληξε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.