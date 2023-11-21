ΗΠΑ: Οι Χούθι μπορεί να χαρακτηριστούν εκ νέου τρομοκρατική οργάνωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χαρακτηρίσουν εκ νέου τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης "τρομοκρατική οργάνωση", κυρίως μετά την πρόσφατη κατάληψη πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

"Υπό το φως των πρόσφατων επιθέσεων κατά των αμάχων από τους Χούθι, και πλέον με αυτή την πράξη πειρατείας εναντίον πλοίου στα διεθνή ύδατα, εξετάσαμε έναν ενδεχόμενο χαρακτηρισμό της ως τρομοκρατική οργάνωση", τόνισε.

Ο Κίρμπι κάλεσε επίσης τους Υεμενίτες αντάρτες, που συνδέονται με το Ιράν, να απελευθερώσουν "αμέσως και χωρίς όρους" το φορτηγό πλοίο με 25μελές πλήρωμα που κατέλαβαν την Κυριακή στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο, που έχει ναυλώσει ιαπωνικός όμιλος, είναι ισραηλινής ιδιοκτησίας.

Οι Χούθι έχουν απειλήσει να στοχοθετούν ισραηλινά πλοία σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας θάλασσα που βρίσκεται μεταξύ της βορειοανατολικής Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου, σε αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η σύγκρουση αυτή ξέσπασε μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Οι Χούθι αποτελούν μέρος αυτού που αποκαλούν "άξονα της αντίστασης" κατά του Ισραήλ, ο οποίος περιλαμβάνει οργανώσεις που υποστηρίζει το Ιράν, όπως η παλαιστινιακή Χαμάς ή η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποσύρει τους Χούθι τον Φεβρουάριο του 2021 από τη λίστα τους με τις "τρομοκρατικές οργανώσεις", κρίνοντας τότε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός περιέπλεκε την απάντηση σε μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη -- εμπόλεμη χώρα, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχει η ανταρτική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

