Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισλαμική Τζιχάντ: Νεκρή 76χρονη όμηρος λόγω «ιατρικών επιπλοκών»

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι η 76χρονος Χάνα Κατζίρ πέθανε λόγω «ιατρικών επιπλοκών»

Όμηρος

Το θάνατο ενός ακόμα Ισραηλινού ομήρου ανακοίνωσε την Τρίτη η Ισλαμική Τζιχάντ, ενώ φαίνεται ότι η συμφωνία για απελευθέρωση άμαχων ομήρων είναι κοντά.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι η 76χρονη Χάνα Κατζίρ πέθανε λόγω «ιατρικών επιπλοκών». Η Χάνα, είχε τρία παιδιά και έξι εγγόνια, και απήχθη από την πόλη Νιρ Όζ στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ ο σύζυγός της σκοτώθηκε επί τόπου. 



Η Ισλαμική Τζιχάντ είχε δηλώσει στις 9 Νοεμβρίου ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να απελευθερώσει την 76χρονη για ανθρωπιστικούς λόγους λόγω της καθημερινής ανάγκης της για φάρμακα κρίσιμα για την υγεία της, αλλά δεν το έπραξε ποτέ.
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark