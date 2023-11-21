Ισλαμική Τζιχάντ: Νεκρή 76χρονη όμηρος λόγω «ιατρικών επιπλοκών»

Το θάνατο ενός ακόμα Ισραηλινού ομήρου ανακοίνωσε την Τρίτη η Ισλαμική Τζιχάντ, ενώ φαίνεται ότι η συμφωνία για απελευθέρωση άμαχων ομήρων είναι κοντά.



Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι η 76χρονη Χάνα Κατζίρ πέθανε λόγω «ιατρικών επιπλοκών». Η Χάνα, είχε τρία παιδιά και έξι εγγόνια, και απήχθη από την πόλη Νιρ Όζ στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ ο σύζυγός της σκοτώθηκε επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

Η Ισλαμική Τζιχάντ είχε δηλώσει στις 9 Νοεμβρίου ότιλόγω της καθημερινής ανάγκης της για φάρμακα κρίσιμα για την υγεία της, αλλά δεν το έπραξε ποτέ.

