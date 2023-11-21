Έως και το 50% των κτιρίων στη βόρεια Γάζα και τις επαρχίες της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές από τις 7 Οκτωβρίου, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ανάλυση δορυφορικών δεδομένων ραντάρ, (SAR) που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές σε δυο πανεπιστημιακά ιδρύματα, το City University of New York Graduate Center και Oregon State University.



Τα ευρήματα των ερευνητών για διάφορες περιοχές στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου:

Τουλάχιστον το 20% των κτιρίων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας πιθανότατα υπέστησαν ζημιές.

Περίπου 18.300 έως 23.500 κτίρια είναι πιθανό να έχουν υποστεί ζημιές στη βόρεια Γάζα, κάτι που ισοδυναμεί με το 40% έως το 51% των κτιρίων του κυβερνείου, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα του θύλακα.

Στο κυβερνείο της Γάζας, στην πόλη της Γάζας, 24.600 έως 31.300 κτίρια είναι πιθανό να έχουν υποστεί ζημιές από τις μάχες, που ισοδυναμεί με το 40% έως το 50% των κτιρίων εκεί.

Ερευνητές είπαν επίσης στο CNN ότι από τις 10 Νοεμβρίου, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη αύξηση των ζημιών σε κτίρια στις επαρχίες Χαν Γιουνίς και Ντέιρ αλ Μπαλά, δηλαδή στις περιοχές που το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πει στους αμάχους από το βορρά να κατευθυνθούν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις της χώρας ελέγχουν τη βόρεια Γάζα. Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) έριξαν φυλλάδια σε περιοχές της νότιας Γάζας, προειδοποιώντας τις κοινότητες ανατολικά του Χαν Γιουνίς να «κατευθυνθούν προς γνωστά καταφύγια», υποδεικνύοντας πιθανή επέκταση της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης νότια.

