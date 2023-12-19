Σούνακ: Δε θα διαρκέσει μία εκεχειρία στη Γάζα αν υπάρχουν όμηροι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Προϋπόθεση για να καταστεί βιώσιμη μια εκεχειρία στη Γάζα είναι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, είπε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ.

Εμφανιζόμενος στο Λονδίνο ενώπιον της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των επιμέρους επιτροπών της Βουλής των Κοινοτήτων, ο κ. Σούνακ ρωτήθηκε πώς εννοεί τη «βιώσιμη εκεχειρία» που πλέον υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

«Μια εκεχειρία είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν συνεχίσουν να κρατούνται όμηροι. Και επίσης αν η Χαμάς, της οποίας δεδηλωμένος σκοπός είναι να καταστρέψει το Ισραήλ, είναι ακόμα ικανή να επιχειρεί σε υπόγειες σήραγγες και να εξαπολύει επιθέσεις με ρουκέτες μέσα στο Ισραήλ. Άρα αυτές είναι σημαντικές πτυχές που πρέπει να διευθετήσουμε. Και ενόψει μίας μόνιμης εκεχειρίας αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι άμεσες και με διάρκεια παύσεις που θα επιτρέψουν την απελευθέρωση περισσότερων ομήρωνκαι περισσότερη βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Απέφυγε να πει αν συμφωνεί με την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν περί αδιάκριτου βομβαρδισμού της Γάζας από το Ισραήλ ή με την κατηγορία ότι το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με επιθέσεις κατά αμάχων Παλαιστινίων.

Σημείωσε πως έχουν σκοτωθεί παρά πολλοί άμαχοι, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «πρέπει να αποδεχθεί την ευθύνη» για αυτό, καθώς τα μέλη της αναμειγνύονται με τον πληθυσμό καθιστώντας «δύσκολο» το έργο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ερωτηθείς για το ποια θεωρεί ως «τη μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση» που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Βρετανός ηγέτης απάντησε ότι «το όλο και πιο σύνθετο και εχθρικό διεθνές περιβάλλον» είναι κάτι που έχει απασχολήσει περισσότερο το χρόνο του από όσο θα ανέμενε. Σημείωσε ως «βαθιά ανησυχητική» την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κ. Σούνακ είπε πως οι ενέργειες της Ρωσίας δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ενώ υπερασπίστηκε έναντι επιθετικών ερωτήσεων το κυβερνητικό σχέδιο για αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα για υποβολή αίτησης ασύλου.

Απέρριψε δε τους ισχυρισμούς ότι το Brexit έχει πλήξει διάφορους τομείς της βρετανικής οικονομίας, αλλά και το ότι επί των Συντηρητικών κυβερνήσεων έχουν διευρυνθεί οι κοινωνικές ανισότητες και έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχει

Πηγή: skai.gr

