Για στρατηγικό πλεονέκτημα των ρωσικών δυνάμεων στη "ζώνη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", δηλαδή στο ουκρανικό μέτωπο, έκανε λόγο την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Οι ρωσικές δυνάμεις υπαγορεύουν τη δράση στη "ζώνη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας σύμφωνα με το TASS.



"Κατά την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης στο έδαφος κατά μήκος της γραμμής επαφής, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι δυνάμεις μας έχουν την πρωτοβουλία. Στην ουσία ενεργούμε όπως νομίζουμε", διεμήνυσε.



Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι διοικητές "επιμένουν στις τακτικές ενεργητικής άμυνας όπου το θεωρούν σκόπιμο". "Βελτιώνουμε επίσης τις θέσεις μας όπου χρειάζεται", κατέληξε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ετοιμαστεί για συνομιλίες με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για το μέλλον της Ουκρανίας, εάν και αυτές το επιθυμούν, αλλά η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα.

