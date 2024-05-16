Η νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας, στην οποία συμμετέχει το κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς, θα επιδιώξει να εξαιρεθεί από τους κανόνες της ΕΕ για τη μετανάστευση, καθώς, όπως λέει, είναι αντιμέτωπη με μεταναστευτική κρίση.

Ο Βίλντερς κατέληξε χθες, Τετάρτη, σε συμφωνία για τον σχηματισμό της δεξιότερης κυβέρνησης που έχει γνωρίσει η Ολλανδία εδώ και δεκαετίες, σχεδόν έξι μήνες μετά τη μεγάλη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές.

Στα κυβερνητικά σχέδια, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί, ο τετρακομματικός συνασπισμός αναφέρει ότι θα επιδιώξει να υιοθετήσει «το αυστηρότερο καθεστώς ασύλου», με ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα και σκληρότερους κανόνες για τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ολλανδία.

«Θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό πρόταση για την εξαίρεσή μας από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης», επισημαίνει ο συνασπισμός στο κείμενο της συμφωνίας.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν η ΕΕ θα δεχθεί το αίτημα αυτό.

Παράλληλα η νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας θα επιδιώξει να περιορίσει την είσοδο στη χώρα μεταναστών εργατών, ενώ πιο αυστηροί θα γίνουν οι όροι για τη φοίτηση αλλοδαπών στα ολλανδικά πανεπιστήμια.

Τα κόμματα που κατέληξαν σε συμφωνία είναι το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Βίλντερς, το φιλοαγροτικό BBB, το φιλελεύθερο VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε και το νέο κόμμα κατά της διαφθοράς NSC. Συνολικά συγκεντρώνουν 88 από τις 150 έδρες της κάτω βουλής.

Τώρα ένας ανεξάρτητος μεσολαβητής θα αναλάβει τον σχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς ο Βίλντερς, γνωστός για τις αντιισλαμικές του απόψεις, εγκατέλειψε τον Μάρτιο τη φιλοδοξία του να αναλάβει τον ρόλο αυτό προκειμένου να φέρει τα κόμματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει πολιτικά και στρατιωτικά την Ουκρανία και ότι θα δαπανά το 2% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

