Έρχονται Χριστούγεννα «πόνου και πένθους» για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, καθώς ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να μαίνεται, υπογράμμισε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος, απευθύνοντας έκκληση για προσευχές και «χειροπιαστή βοήθεια» για τον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Για τους κατοίκους των Αγίων Τόπων, πλησιάζουν Χριστούγεννα πόνου και πένθους. Δεν θέλουμε να τους αφήσουμε μόνους. Ας σταθούμε στο πλευρό τους, με προσευχές και χειροπιαστή βοήθεια», έγραψε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

For the inhabitants of the Holy Land, a #Christmas of pain and mourning looms. We do not want to leave them alone. May we stand by them in prayer and tangible aid. The suffering of Bethlehem is an open wound for the Middle East and the entire world. — Pope Francis (@Pontifex) December 19, 2023

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την εξόντωση των μαχητών της Χαμάς που ευθύνονται για τη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή σχεδόν 240 ομήρων κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος. Μεγάλο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ισοπεδώθηκε από το ανελέητο σφυροκόπημα του ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 20.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει εκκλήσεις για την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

Την Κυριακή, ο ποντίφικας επέκρινε το Ισραήλ ότι καταφεύγει σε τακτικές «τρομοκρατίας» στον παλαιστινιακό θύλακα, καταδικάζοντας τον θάνατο από ισραηλινά πυρά δύο γυναικών που είχαν βρει καταφύγιο στο συγκρότημα όπου στεγάζεται η μοναδική Καθολική εκκλησία στην πόλη τη Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.