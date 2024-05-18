Η Ουάσινγκτον απομάκρυνε 17 Αμερικανούς γιατρούς που είχαν εγκλωβιστεί στη Λωρίδα της Γάζας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι απομάκρυναν 17 Αμερικανούς γιατρούς που είχαν εγκλωβιστεί στο νοσοκομείο όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την κατάληψη από τον ισραηλινό στρατό του περάσματος της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η Ουάσινγκτον ανέλαβε τελικά να απομακρύνει αυτούς τους 17 γιατρούς μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, μεταξύ του πολιορκούμενου παλαιστινιακού εδάφους και του Ισραήλ, διευκρίνισε Αμερικανός αξιωματούχος καλά ενημερωμένος στο θέμα αυτό, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Παρασκευή, 17 Αμερικανοί γιατροί και νοσηλευτές, από συνολικά 20, βγήκαν από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους.

"Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όσοι ήθελαν να φύγουν, έχουν βγει από τη Γάζα", δήλωσε ο Κίρμπι.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι μερικοί γιατροί που είχαν εγκλωβιστεί, έφτασαν με ασφάλεια και με τη βοήθεια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

"Ήρθαμε σε άμεση επαφή με τους οργανισμούς στους οποίους ανήκουν αυτοί οι Αμερικανοί γιατροί" καθώς και με τις οικογένειές τους, διευκρίνισε.

Τρεις από τους Αμερικανούς γιατρούς που μετείχαν σε εθελοντική ιατρική αποστολή επέλεξαν να μην φύγουν από τη Γάζα, παρά την αβεβαιότητα σε σχέση με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν μελλοντικά για να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

