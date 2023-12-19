Για διάσταση απόψεων ανάμεσα στη Γαλλία και το Ισραήλ έκανε λόγο, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά, υπογραμμίζοντας ότι για τη χώρα της άμεση προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση των ομήρων και στη συνέχεια «μια πραγματική, διαρκής, βιώσιμη κατάπαυση πυρός ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή καλύτερης βοήθειας στους αμάχους».



«Κατανοούμε την ανάγκη του Ισραήλ να διασφαλίσει ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει να επαναλάβει τις φρικτές επιθέσεις της, αλλά όπως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί εταίροι μας, έχουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ: αυτό της διεξαγωγής των επιχειρήσεων του με διαφορετικό τρόπο. Ζητάμε από το Ισραήλ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά τρόπο που να αποτρέπονται οι υπερβολικές απώλειες αμάχων» δήλωσε η Κολονά στο γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό Franceinfo. Συνεχίζοντας η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα της ζητεί από το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα σημεία εισόδου για την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και επίσης να επιτρέψει τη διανομή αυτής της βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της.



«Είμαστε σε επαφή με όλους τους εταίρους για αυτό το σκοπό. Όσο για τη Γαλλία, η οποία έχει ήδη στείλει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόκειται να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειάς μας εντός δέκα ημερών. Το πρώτο πλοίο μας θα αναχωρήσει από τη Χάβρη την Τετάρτη και το δεύτερο μια εβδομάδα αργότερα» τόνισε η Κολονά.

Αναφερόμενη τέλος στις σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στα σύνορα του με τον Λίβανο η Κολονά σημείωσε ότι στόχος της είναι η συμβολή στην αποκλιμάκωση και η αποφυγή μιας ανάφλεξης στην περιοχή.



«Οι κίνδυνοι ανάφλεξης είναι και παραμένουν υψηλοί. Περνάμε το μήνυμα στους μεν και τους δε ότι υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δική τους ευθύνη να κάνουν τα πάντα για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση που θα ήταν ανεξέλεγκτη. Τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι υπερβολικά ασταθή» υπογράμμισε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

