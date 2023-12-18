Βρετανία: «Βιώσιμη εκεχειρία» στη Γάζα ζητά και ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη στροφή της βρετανικής κυβέρνησης υπέρ μίας «βιώσιμης εκεχειρίας» στη Γάζα επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ.

Μιλώντας το μεσημέρι από τη Σκωτία ο κ. Σούνακ είπε πως το Ισραήλ έχει μεν το δικαίωμα της άμυνα έναντι της «αποτρόπαιας τρομοκρατικής επίθεσης που διέπραξε η Χαμάς», αλλά παράλληλα «πρέπει να το κάνει αυτό συμφώνως προς το ανθρωπιστικό δίκαιο».

Όπως συνέχισε ο Βρετανός ηγέτης, «είναι ξεκάθαρο πως πάρα πολλές ζωές αμάχων έχουν χαθεί και κανένας δε θέλει να δει αυτή τη σύρραξη να συνεχίζεται έστω μια μέρα περισσότερο από όσο χρειάζεται».

Για το λόγο αυτό, συμπλήρωσε, η βρετανική κυβέρνηση καλεί σε «βιώσιμη εκεχειρία», στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν οι όμηροι, θα σταματήσουν να εκτοξεύονται ρουκέτες από τη Χαμάς προς το Ισραήλ και θα συνεχιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια θέση διατύπωσε σε άρθρο του στους Sunday Times o υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας λόρδος Κάμερον.

Πηγή: skai.gr

