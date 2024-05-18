Δεκατρείς τραυματίες σε σύγκρουση τρένων στο Βελιγράδι

Δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή, οι τέσσερις σοβαρά, σε σύγκρουση εμπορευματικού με επιβατικό τρένο καθώς κατά τις πρώτες ενδείξεις παραβιάστηκε ερυθρός σηματοδότης μέσα σε σήραγγα στο Βελιγράδι, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς.

«Δεκατρείς άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ανάμεσά τους ο μηχανοδηγός, ελέγκτρια και δυο επιβάτες — και οι τέσσερις διακομίστηκαν σε κέντρο επειγόντων περιστατικών», διευκρίνισε ο κ. Βέσιτς.

Οι «εννέα επιβάτες μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους» καθώς δεν είχαν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για εννιά τραυματίες.

«Ήμασταν τυχεροί. Δεν είχαμε νεκρούς, αυτό είναι το πιο σημαντικό», συμπλήρωσε ο κ. Βέσιτς επιτόπου, περίπου 4 χιλιόμετρα από το κέντρο του Βελιγραδίου, κοντά στη γέφυρα Πάντσεβο.

«Είκοσι πέντε πυροσβέστες με επτά οχήματα επιχείρησαν επιτόπου καθώς οι ομάδες άμεσης βοήθειας δεν μπόρεσαν να φθάσουν στον τόπο της σύγκρουσης», ανέφερε ο υπουργός στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Σύμφωνα με τον υπουργό Βέσιτς ο επιβατικός συρμός έπεσε «στη μέση της σήραγγας» πάνω στον ακινητοποιημένο εμπορευματικό συρμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.