Έπειτα από εβδομάδες άγριων μαχών με τη Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει σήμερα τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, εγείροντας ανησυχία για τον κίνδυνο να εκτυλιχθεί «σενάριο βγαλμένο από την κόλαση» για τους αμάχους.

Ο Τσαχάλ, ο οποίος διεξάγει από την 27η Οκτωβρίου χερσαίες επιχειρήσεις στο μικρό, παραθαλάσσιο κομμάτι παλαιστινιακής γης, ανακοίνωσε προχθές Κυριακή πως διευρύνει τις επιχειρήσεις σε «όλη» τη Λωρίδα της Γάζας, με άρματα μάχης να αναπτύσσονται κοντά στη Χαν Γιουνίς, νέο επίκεντρο των εχθροπραξιών. Η πόλη 200.000 και πλέον κατοίκων υπέστη σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε, όταν άρχιζε τη χερσαία επιχείρηση, τον πληθυσμό της βόρειας Λωρίδας της Γάζας να φύγει, να πάει στο νότιο τμήμα του θυλάκου. Πλέον το τμήμα αυτό είναι ακόμα πιο πυκνοκατοικημένο, καθώς κατέφυγαν εκεί εκατοντάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι.

Τη νύχτα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς και σκληρές μάχες κοντά στη Χαν Γιουνίς, καθώς και επιδρομές στην κατεύθυνση της Ράφας, στο νότιο άκρο του θυλάκου. Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA από την πλευρά του έκανε λόγο για «πολλούς» νεκρούς στην πόλη της Γάζας, βορειότερα.

Διεθνείς οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους άμαχους στη Γάζα, όπου «όλες οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών» ανεστάλησαν, διότι υπέστη ζημιά «το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας στην ισραηλινή πλευρά», ανέφερε ο παλαιστινιακός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός PalTel.

«Οδεύει να γίνει πραγματικότητα σενάριο ακόμα περισσότερο βγαλμένο από την κόλαση, στο οποίο οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν» στις ανάγκες, προειδοποίησε χθες η Λιν Χέιστινγκς, η Καναδή που έχει αναλάβει ρόλο συντονίστριας του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η βίζα της Χέιστινγκς δεν θα ανανεωθεί από τις ισραηλινές αρχές, που την κατηγορούν πως δεν είναι «αμερόληπτη», όπως κατέστησαν σαφές την περασμένη εβδομάδα.

«Αφόρητα» δεινά

Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν «αφόρητες» τις συνθήκες για τους άμαχους στον παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Μιριάνα Σπόλιαριτς, που αφίχθη χθες στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «αφόρητα» δεινά τονίζοντας πως αυτό που τη «σόκαρε περισσότερο» είναι τα «παιδιά που έχουν φρικιαστικά τραύματα κι έχασαν επίσης τους γονείς τους και κανείς δεν ασχολείται μαζί τους», ενώ επέμεινε πως οι άμαχοι «δεν έχουν πουθενά να πάνε».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,8 εκατ. άνθρωποι, περί τα τρία τέταρτα του συνολικού πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου.

«Είδαμε τι έγινε στη βόρεια Γάζα. Αυτό δεν γίνεται να αποτελέσει υπόδειγμα για τον νότο», υπογράμμισε από την πλευρά του από το Κάιρο ο Άχμεντ αλ Μαντάρι, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Να αδειάσουν οι αποθήκες;

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, είπε χθες πως παρέλαβε ειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που απαίτησε να «απομακρύνουμε όλα μας τα εφόδια από την αποθήκη ιατρικού υλικού μας στη νότια Λωρίδα της Γάζας μέσα σε 24 ώρες, καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα κάνουν αδύνατη τη χρήση της».

Όμως το όργανο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που είναι αρμόδιο για την επίβλεψη των πολιτικών δραστηριοτήτων στα παλαιστινιακά εδάφη (COGAT) διέψευσε πως απαίτησε να αδειάσουν αποθήκες ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού του ΠΟΥ.

Πάντως ο ισραηλινός στρατός ζητεί από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις την «υποστήριξή τους» προκειμένου να δημιουργηθούν «υποδομές» στην Αλ Μαουάσι, παραθαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα, όπου συνιστά να καταφύγουν οι άμαχοι.

Χθες ανέφερε πως δυνάμεις του έδρασαν «με δύναμη» στη Χαν Γιούνις, όπου πέταξε φυλλάδια προειδοποιώντας πως «επίκειται άμεσα τρομερή επίθεση», απαιτώντας οι άμαχοι να φύγουν.

Δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς την πόλη.

Στη Ράφα, πόλη η οποία γειτονεύει με την Αίγυπτο και η οποία έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές καθώς ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως αποπειράθηκε να καταστρέψει υπόγειες σήραγγες της Χαμάς, επιζήσαντες έψαχναν χθες στα συντρίμμια.

«Ήμασταν σπίτι, ακούσαμε πολύ δυνατό κρότο και τα πράγματα άρχισαν να πέφτουν πάνω μας... ήταν σαν σεισμός. Δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ πριν κάτι τέτοιο, η γη έτρεμε», είπε ο Αμπού Τζαχάρ αλ Χατζ, επιζών.

Ένας μαχητής, δυο άμαχοι

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Χαμάς, που δημοσιοποίησε χθες Δευτέρα, τουλάχιστον 15.899 άνθρωποι, το 70% από τους οποίους ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σκοτώθηκαν αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Για κάθε νεκρό μαχητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας χάνουν τη ζωή τους δυο άμαχοι, είπαν χθες ανώτεροι αξιωματικοί του στρατού του Ισραήλ, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Ευελπιστούμε ότι ο λόγος αυτός θα είναι πολύ πιο χαμηλός στην επόμενη φάση του πολέμου», ανέφερε ένας εξ αυτών. Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί σύστημα χαρτογράφησης υψηλής τεχνολογίας για να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αμάχων, διαβεβαίωσαν ακόμη οι ανώτεροι αξιωματικοί του.

Στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις αρχές, σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ενώ άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Σε αντίποινα η ισραηλινή στρατιωτικοπολιτική ηγεσία κήρυξε πόλεμο και ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας πάνω από δεκαπενταετία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τους θανάτους ακόμη τριών μελών του την προηγουμένη. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του κάνει λόγο για 78 νεκρούς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 137 όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αφού 105 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της ανακωχής μιας εβδομάδας — οι 80 ανταλλάχθηκαν με 240 εγκλείστους σε φυλακές του Ισραήλ, κυρίως γυναίκες, παιδιά και έφηβους.

Οι προσπάθειες να παραταθεί η ανακωχή απέτυχαν εν μέρει επειδή η Χαμάς δεν ήθελε γυναίκες που κρατήθηκαν όμηροι να αποκαλύψουν τι υπέστησαν, υποστήριξε αμερικανός αξιωματούχος χθες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διέψευσε τη θεωρία αυτή.

Δυτική Όχθη και Λίβανος

Εχθροπραξίες συνεχίζουν να εκτυλίσσονται και στη Δυτική Όχθη, στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες της Μέσης Ανατολής, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν μετατραπεί σε στόχους δεκάδες φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη Δυτική Όχθη, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες από πυρά του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και νωρίς σήμερα, στοιχεία του Τσαχάλ αναπτύχθηκαν για ακόμη μια φορά στον τομέα της Τζενίν, οχυρό παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Εξάλλου, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε τις πρώτες πρωινές ώρες θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, κινήματος που έχει συμμαχήσει με τη Χαμάς, και άλλους τομείς της λιβανέζικης επικράτειας, σε «αντίποινα» για τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η τρέχουσα κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου χαρακτηρίζεται η χειρότερη μετά τον πόλεμο του 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.