Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως η κατάληψη του Χαρκόβου δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος σχεδίου της Ρωσίας και πως οι ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί κοντά δημιουργούν μια "ουδέτερη ζώνη" για την ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν, που είπε πως όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη Τύπου από την πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Χαρκόβου, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε επιχείρηση πριν από μία εβδομάδα, δήλωσε σήμερα πως οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν την πόλη Βοβτσάνσκ και προωθούνται προς την πόλη Λουκιάντσι.

Ο ρωσικός στρατός συχνά καταστρέφει τις ουκρανικές πόλεις προκειμένου να τις κατακτήσει όπως έκανε στο Μπαχμούτ πέρυσι ή στην Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο, καταφεύγοντας σε μαζικούς βομβαρδισμούς για να εκδιώξει τους υποστηρικτές της πόλης.

"Ο στρατός άρχισε να καταστρέφει το Βοβτσάνσκ, χρησιμοποιώντας άρματα μάχης και πυροβολικό. Δεν είναι απλώς επικίνδυνο να βρίσκεσαι εκεί, είναι σχεδόν αδύνατο", είπε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Περίπου 200 άμαχοι παραμένουν επί τόπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ η πόλη, που βρίσκεται περίπου 50 χλμ. από την επαρχιακή πρωτεύουσα Χάρκοβο, είχε κάπου 18.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

Λίγο δυτικότερα, οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν στον δεύτερο άξονα της επίθεσής τους στην επαρχία. Έχουν θέσει στο στόχαστρο το χωριό Λουκιάντσι, ώστε να ανοίξουν τον δρόμο για το Λίπτσι, μια άλλη κοινότητα στον δρόμο του Χαρκόβου.

"Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται στο Λουκιάντσι. Ναι, υπάρχει προώθηση του εχθρού σε αυτήν την κοινότητα. Όμως οι στρατιώτες μας εξακολουθούν να προσπαθούν να κρατήσουν αυτήν την κοινότητα και να καταστρέψουν τις κατοχικές δυνάμεις", είπε ο Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Ο αρχηγός του ουκρανικού επιτελείου στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε από την πλευρά του στο Telegram, αφού πέρασε "πολλές ημέρες" στην επαρχία του Χαρκόβου, πως οι ρωσικές δυνάμεις "επέκτειναν την ενεργή ζώνη μαχών κατά 70 χλμ.".

"Πρέπει να σταματήσουμε κάθε επιπλέον προώθηση των εχθρικών στρατευμάτων", επέμεινε, δεσμευόμενος να χρησιμοποιήσει "αεροπορικά πλήγματα, πυραυλικά πλήγματα, πλήγματα πυροβολικού, πλήγματα με άρματα μάχης προκειμένου να προκαλέσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες".

Η Ρωσία εξαπέλυσε στις 10 Μαΐου αιφνιδιαστική επίθεση στη βόρεια Ουκρανία, επεκτείνοντας το μέτωπο, ενώ ο στρατός του Κιέβου αμυνόταν στην ανατολική και νότια Ουκρανία, σε ένα υπόβαθρο ελλείψεων σε άνδρες και πυρομαχικά.

Η Μόσχα έχει αποκομίσει ήδη από αυτήν την επιχείρηση τα πιο σημαντικά εδαφικά κέρδη της από τα τέλη του 2022.

Στο μεταξύ, πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δήλωσε πως η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποσταθμό ενέργειας στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και σε αποθήκη πετρελαίου και έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, καθώς και σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάψε στη διάρκεια της νύχτας.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο διυλιστήριο προκάλεσε καταστροφές που θα απαιτήσουν επισκευές, είπε η πηγή.

Το χτύπημα στον σταθμό ενέργειας στη Σεβαστούπολη προκάλεσε διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.