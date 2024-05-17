«Εξοικονομώ 2023»: Παράταση για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου

Παρατείνεται, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 5 Ιουλίου 2024, η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», η οποία εκπνέει την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις του πρώτου κύκλου.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/).

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάχθηκαν, ως «καταρχήν επιλέξιμες», όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και τη 15η Νοεμβρίου του 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ένταξης), δηλαδή 31.549 αιτήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 422.105.074 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

