Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μεταδίδουν ότι ο στρατός σφυροκοπεί την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel, πλήττονται εγκαταστάσεις που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί πως ανήκουν στη Χαμάς στην πόλη.

Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς αυτή, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Προχθές Κυριακή, ο Τσαχάλ ανακοίνωσε πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του σε «όλους τους τομείς» της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για την προστασία των παλαιστινίων αμάχων.

Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν «αφόρητες» τις συνθήκες για τους άμαχους στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εξαπολύει επιθέσεις από πολιτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία και χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το αρνείται.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο μαχητών της στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 16.000 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 42.000 άνθρωποι αγνοούνται στα συντρίμμια κτιρίων. Αν και οι αριθμοί αυτοί είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι τους χαρακτηρίζουν γενικά αξιόπιστους.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ενώ άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.