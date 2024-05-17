Ford Puma: Τεχνολογικά προηγμένο και οικονομικό, τώρα με μηνιαίο μίσθωμα μόλις 199€ τον μήνα ή εναλλακτικά με μηδενική προκαταβολή

Το Ford Puma εξακολουθεί να αποτελεί στη χώρα μας την κορυφαία επιλογή στην κατηγορία των συμπαγών crossover οχημάτων και ταυτόχρονα την ιδανική πρόταση για εκείνους που επιθυμούν να μισθώσουν το πιο προηγμένο σε τεχνολογίες και πιο οικονομικό σε κατανάλωση μοντέλο στην κατηγορία στην ελληνική αγορά.

Σημείο αναφοράς για την υψηλή απόδοση και την απαράμιλλη οικονομία που εξασφαλίζουν όλες οι εκδόσεις του Ford Puma είναι ο προηγμένος βενζινοκινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid της Ford, ο οποίος ενσωματώνει στάνταρ ένα εξαιρετικά αποδοτικό ήπια υβριδικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με τάση 48V. Αυτός ο κινητήρας με τους τρεις κυλίνδρους και το σύστημα υπερτροφοδότησης είναι διαθέσιμος σε πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις με μέγιστη ισχύ 125 PS ή 155PS, καταναλώνοντας συγχρόνως μόλις 4,8 λιτ./100 χλμ., ενώ ιδιαίτερα περιορισμένες είναι και οι εκπομπές ρύπων, οι οποίες ανέρχονται από μόλις 122 gr CO2/km, ώστε όλοι οι πελάτες του συμπαγούς crossover να απολαμβάνουν ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο σε καθημερινή βάση.

Για όσους αναζητούν ακόμα περισσότερη άνεση και ευκολία στην οδήγηση, αλλά και ταχύτερες αλλαγές ταχυτήτων στη σπορ οδήγηση, χωρίς απώλεια ροπής και συμβιβασμούς σε επιδόσεις, εκτός από το εύχρηστο, μηχανικό 6τάχυτο κιβώτιο, το Ford Puma είναι διαθέσιμο για μίσθωση και με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift, το οποίο διαθέτει 7 σχέσεις.

Μίσθωση από μόλις 199€ τον μήνα ή μηδενική προκαταβολή με τα νέα προγράμματα μίσθωσης της Ford Lease

Τα νέα προγράμματα μίσθωσης που προσφέρει σήμερα η Ford Lease για την άμεση απόκτηση του Ford Puma στην Ελλάδα προσφέρουν μοναδική ευελιξία στους πελάτες, σε συνδυασμό με τους πλέον ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα, αν αναζητάτε το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, η Ford Lease προσφέρει το Ford Puma από μόλις 199€* τον μήνα, ή εναλλακτικά με μηδενική προκαταβολή*.

Ό,τι κι αν επιλέξετε, η απόκτηση της έκδοσης του Ford Puma που επιθυμείτε μπορεί τώρα να γίνει δική σας γρήγορα και εύκολα με τα νέα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης της Ford Lease.

Πηγή: skai.gr

