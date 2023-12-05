Έρευνα του Ισραήλ για σεξουαλική βία από τη Χαμάς: «Κρυμμένη παρακολουθούσε αμίλητη να βιάζουν ομαδικά άλλη νεαρή γυναίκα»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες που ακολούθησαν μετά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ κατηγορεί την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση για χρήση σεξουαλικής βίας. Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

Οι ισραηλινές αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία. Τα περισσότερα από αυτά βασίζονται σε μαρτυρίες όσων επέζησαν, σε μέλη ιατρικού προσωπικού αλλά και στο υλικό φωτογράφων που έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων λίγες ώρες μετά.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC, σε σχετικό ρεπορτάζ του, μέχρι στιγμής, η ισραηλινή αστυνομία έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 μαρτυρίες μόνο από αυτόπτες μάρτυρες και μέλη ιατρικού προσωπικού.

Τα περιστατικά βίας τα οποία εξετάζονται αφορούν σε ομαδικούς βιασμούς καθώς επίσης και στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων των θυμάτων.

Κατά τον επικεφαλής του τμήματος Ερευνών Διεθνών Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Ισραήλ, Μένι Μπιγιαμίν, ο οποίος μίλησε για το θέμα στους New York Times, δεκάδες γυναίκες και μερικοί άνδρες βιάστηκαν από ενόπλους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για «βίαια περιστατικά βιασμών» εκ των οποίων «τα περισσότερα αφορούν σε ακραίες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο τα ιατροδικαστικά στοιχεία αλλά και τα όσα έχουν ομολογήσει ένοπλοι της Χαμάς που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν το γεγονός.

Την ίδια ώρα, η καθηγήτρια, δικηγόρος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ρουθ Χαλπερίν - Καντάρι μιλά στο Radio 4 του BBC και εξομολογείται ότι έχει δει βίντεο γυναικών των οποίων η κατάσταση δεν της άφησε καμία αμφιβολία ότι είχαν βιαστεί.

«Είδα υλικό και φωτογραφίες από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες στις οποίες βρέθηκαν σοροί η κατάσταση των οποίων πρόδιδε το ίδιο μοτίβο ακρωτηριασμού και δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι προτού εκτελεστούν, αυτές οι γυναίκες, είχαν βιαστεί», τoνίζει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα, επίσης, με την ισραηλινή αστυνομία αυτόπτης μάρτυρας - η οποία δεν κατονομάζεται - κατέθεσε πως ενόσω κρυβόταν ανάμεσα σε θάμνους στην τοποθεσία του φεστιβάλ μουσικής Σούπερ Νόβα έβλεπε αμίλητη μερικούς ενόπλους της Χαμάς να βιάζουν ο ένας μετά τον άλλον μία νεαρή γυναίκα, να την ακρωτηριάζουν και στη συνέχεια να την εκτελούν.

Η Χαμάς, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες.

Με ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση κάνει λόγο για «ψέματα» και για ισχυρισμούς οι οποίοι στοχεύουν «να διαστρεβλώσουν τον ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο η Χαμάς συμπεριφέρθηκε στους Ισραηλινούς ομήρους».

Από την πλευρά τους, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών από το Ισραήλ καλούν επίμονα τους διεθνείς οργανισμούς να αναγνωρίσουν δημοσίως τις αναφορές για σεξουαλική βία κατά την διάρκεια των επιθέσεων ενώ, χθες, Δευτέρα, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την επίσημη έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Προς το παρόν επιτροπή του ΟΗΕ εξετάζει τις πράξεις που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και των δύο πλευρών και, όπως γίνεται γνωστό, στην εν εξελίξει της έρευνα θα εντάξει και τη σεξουαλική βία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει συνεργαστεί με την εν λόγω επιτροπή θεωρώντας την προκατειλημμένη.

