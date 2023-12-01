Μεσανατολικό: 178 Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα μετά την εκπνοή της εκεχειρίας

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποίας ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι 178 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 589 τραυματίστηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες επαναλήφθηκαν μετά την εκεχειρία που διήρκησε μια εβδομάδα.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στο μικρό πυκνοκατοικημένο έδαφος λίγο μετά την εκπνοή της εκεχειρίας σήμερα το πρωί στις 07.00. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε σήμερα «περισσότερους 200 στόχους τρομοκρατών» στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.