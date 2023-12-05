Ο εφιάλτης του πολέμου συνεχίζεται στη νότια Γάζα αφού μετά το Βορρά στόχος των ισραηλινών δυνάμεων έχει γίνει ο νότος, πιο συγκεκριμένα η περιοχή γύρω από την Χαν Γιούνις, με το στρατό να έζχει προειδοποιήσει ήδη από χθες , Δευτέρα τους αμάχους να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές. Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς αυτή, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα βρίσκονταν στο νότιο τμήμα του κεντρικού δρόμου από βορρά προς νότο στη Γάζα, «πυροβολώντας με σφαίρες και οβίδες των τανκς σε αυτοκίνητα και ανθρώπους που προσπαθούσαν να μετακινηθούν στην περιοχή», είπε στο AFP ένας μάρτυρας, ο Μοάζ Μοχάμεντ.

Παράλληλα, τις πρωινές ώρες προειδοποιητικές σειρήνες πυραύλων ήχησαν στη νότια πόλη Beersheba και Hatzerim, ένα κοντινό στα σύνορα με τη Γάζα κιμπούτς και μια αεροπορική βάση στο Ισραήλ. Δεν υπάρχουν ωστόσο, άμεσες αναφορές για χτυπήματα, ζημιές ή θύματα.

WSJ: Σχέδιο του IDF να εγκαταστήσει σύστημα αγωγών και να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ένοπλος βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ώστε να τις αχρηστεύσει και να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα.

Δεν είναι ξεκάθαρο το εάν και κατά πόσο το Ισραήλ εννοεί να προχωρήσει στην κίνηση αυτή προτού αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς έχει αναφέρει πως αιχμάλωτοι βρίσκονται σε «ασφαλείς τοποθεσίες και σήραγγες».

Σύμφωνα με τις πηγές της Γουόλ Στριτ Τζέρναλ, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το σχέδιο αυτό —που θα πλήξει επίσης το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στον μικρό θύλακα— τον περασμένο μήνα, αλλά δεν είναι σαφές πόσο κοντά στο να δώσει τη διαταγή είναι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σενάριο βγαλμένο ακόμα περισσότερο από την κόλαση

Στη Λωρίδα της Γάζας παίρνει μορφή «σενάριο βγαλμένο ακόμα περισσότερο από την κόλαση», στο οποίο ενδέχεται οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις να μην αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, προειδοποίησε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του ΟΗΕ, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να διανεμηθεί βοήθεια στον πληθυσμό στη Γάζα. Και, αν είναι δυνατόν αυτό, οδεύει να γίνει πραγματικότητα σενάριο ακόμα περισσότερο βγαλμένο από την κόλαση, στο οποίο οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν», συνέχισε.

«Κανένας δεν είναι ασφαλής στη Γάζα και δεν μπορείς να πας πουθενά», επέμεινε η Καναδή, απορρίπτοντας σε αυτές τις συνθήκες την ιδέα των «ασφαλών ζωνών» που αναφέρθηκε από τις ΗΠΑ.

Οι ζώνες αυτές δεν μπορούν να είναι «ούτε ασφαλείς ούτε ανθρωπιστικές όταν κηρύσσονται μονομερώς», συνέχισε.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι καταφύγια που δεν έχουν θέσεις, το σύστημα υγείας να έχει γονατίσει, έλλειψη καθαρού και πόσιμου νερού, καμιά αποχέτευση και ανεπάρκεια τροφίμων για έναν πληθυσμό πνευματικά και σωματικά εξουθενωμένο: εγχειριδιακή συνταγή για το ξέσπασμα επιδημιών και καταστροφή από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας», εξήγησε, στηλιτεύοντας το ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και τα καύσιμα που επιτρέπεται να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας κάθε άλλο παρά επαρκούν.

«Το περιθώριο για να υπάρξει ανθρωπιστική αντίδραση στη Γάζα συρρικνώνεται συνεχώς», καθώς έκλεισαν για τις ομάδες και τα φορτηγά του ΟΗΕ δυο δρόμοι καίριας σημασίας, τόνισε ακόμη η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών που έχει έδρα την Ιερουσαλήμ.

Η βίζα της κυρίας Χέιστινγκς δεν θα ανανεωθεί από τις ισραηλινές αρχές, που την κατηγορούν ότι δεν είναι «αμερόληπτη».

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας για πολλοστή φορά να κηρυχθεί «διαρκής ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε από την πλευρά του τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αποφύγουν «περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και να προστατεύσουν τους αμάχους από περισσότερα δεινά», σχεδόν δυο μήνες μετά ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

