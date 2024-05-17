Κόντης και… με τη βούλα - Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό

Η πρόσληψη του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού έγινε και… επίσημη, με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ σήμερα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Χρήστος Κόντης γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1975 στην Αθήνα. Η ποδοσφαιρική ενασχόληση του ξεκίνησε στον Εθνικό, συνεχίστηκε σε Πανιώνιο, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ολοκληρώθηκε στην Κύπρο στον ΑΠΟΕΛ.

Σε ηλικία 36 ετών έγινε βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ, ως άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έμεινε μαζί του και στον επόμενο σταθμό, στην Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 προσλήφθηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο φινάλε εκείνης της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα.

Δούλεψε ως πρώτος προπονητής ξανά το 2019 για την Χατά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου και παρέμεινε για ένα χρόνο.

Τον Ιούνιο του 2021 ήρθε στον Παναθηναϊκό ως πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραμένοντας έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, η οποία βρίσκονταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και εν τέλει έχοντας πολύ καλή παρουσία στα play out, διατηρήθηκε στη Super League.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

