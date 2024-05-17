Το συναρπαστικό φινάλε του φετινού πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM!

Άρης-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Λαμία. Ποιος «δικέφαλος» θα πάρει τον τίτλο; Ποιος «αιώνιος» θα εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρώπη; Οι απαντήσεις θα δοθούν την Κυριακή (19/05) στους 94,6.

Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για όλο το ρεπορτάζ πριν τη σέντρα και στις 20:00 ακριβώς απολαύστε λεπτό προς λεπτό τις τρεις αναμετρήσεις που θα κρίνουν τα πάντα.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο» του βορρά να ψάχνει το τρίποντο που θα του εξασφαλίσει τον τίτλο, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα ελπίζει σε στραβοπάτημά του και δική της νίκη επί της Λαμίας, για να κόψει εκείνη πρώτη το νήμα. Παράλληλα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δίνουν την δική τους μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Άρης-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Λαμία.



Ζήστε την αγωνία και την καταιγιστική δράση της τελευταίας στροφής του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.