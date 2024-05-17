Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ερευνάται σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλεία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του patrisnews, η καταγγελία αφορά εκπαιδευτικό, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια του σχολείου στο οποίο εργάζεται.

Η καταγγελία έγινε πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο η διοικητική εξέταση της υπόθεσης είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι καταγγελίες εστάλησαν με επιστολές τόσο στη διεύθυνση του σχολείου όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας. Οι επιστολές, που αξίζει να σημειωθεί πως εστάλησαν από άγνωστο αποστολέα, περιείχαν λεπτομέρειες για το συμβάν και μετά από προσεκτική εξέταση του περιεχομένου τους, οι αρμόδιες σχολικές αρχές αποφάσισαν να διατάξουν ένορκη διοικητική εξέταση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η έρευνα διεξάγεται με άκρα μυστικότητα και εχεμύθεια, προκειμένου να προστατευθούν οι ταυτότητες των εμπλεκομένων, καθώς και η διαδικασία της έρευνας. Όπως τόνισε στο patrisnews, αξιόπιστη πηγή, η προσεκτική διαχείριση της είναι απαραίτητη, ώστε να μην διαρρεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της έρευνας.

