ΑΑΔΕ: Προξενεί απορία η σκοπιμότητα της ανακοίνωσης των φοροτεχνικών

Απαντήσεις στην ανακοίνωση λογιστών- φοροτεχνικών που μιλούν για προβλήματα στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις και ζητούν παράταση για την υποβολή τους έδωσε η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Ως προς την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ακολουθήθηκε και φέτος η διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο και η οποία είναι γνωστή στους λογιστές- φοροτεχνικούς.

Ειδικότερα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι δηλώσεις των φορολογουμένων είναι προσυμπληρωμένες με τα στοιχεία που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ από τους υπόχρεους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, εργοδότες κ.λπ.), οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ορθή και πλήρη αποστολή των στοιχείων αυτών, και τη συμπλήρωση ή διόρθωσή τους, όπου απαιτείται.

Αντίστοιχα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν τα προσυμπληρωμένα δεδομένα και να διορθώσουν- συμπληρώσουν άμεσα τα στοιχεία που τους αφορούν ή να επικοινωνήσουν με τον φορέα που τα έχει αποστείλει, για να προβεί ο φορέας στη διόρθωση, όπως προβλέπει ο νόμος.

Τα παραπάνω είναι γνωστά στους λογιστές φοροτεχνικούς και ζητήματα που τυχόν ανέκυπταν στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τους λογιστές φοροτεχνικούς, χωρίς αντίστοιχες δημόσιες ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα να προξενεί απορία η σκοπιμότητα της εν λόγω ανακοίνωσης.

Περαιτέρω, για πρώτη φορά φέτος, δόθηκε η δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια πολίτες με εισοδήματα κατά κύριο λόγο από μισθούς ή συντάξεις, να δουν τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί γι' αυτούς στην ΑΑΔΕ, καθώς και τον φόρο που προκύπτει με βάση αυτά.

Όπως από την πρώτη στιγμή έχει ειπωθεί, εάν οι πολίτες αυτοί ελέγξουν ότι τα στοιχεία είναι σωστά ή πλήρη, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν δήλωση, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ στις 2/7/2024. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις έως τις 26/7/2024.

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, για πρώτη φορά φέτος, η ΑΑΔΕ θα ειδοποιήσει φορολογούμενους που έχουν υποβάλει δηλώσεις ή εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία των 1,3 εκατομμυρίων πολιτών για τυχόν μεταβολές στα δεδομένα τους από τους φορείς, ώστε να τα ελέγξουν εκ νέου και να προβούν σε τροποποιητική δήλωση, εφόσον απαιτείται.

Συνεπώς, όλη η διαδικασία που ακολουθείται φέτος, όχι μόνο δεν διαφέρει από αυτή των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι και ακόμα απλούστερη για τους φορολογουμένους. Επιπλέον, όλα αυτά έχουν ανακοινωθεί εγκαίρως και ήταν σε πλήρη γνώση των λογιστών- φοροτεχνικών από την πρώτη στιγμή.

Καθήκον όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων είναι η έγκαιρη, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αντιμετώπιση όποιων ζητημάτων ανακύπτουν, με σκοπό την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων, και όχι η δημιουργία εντυπώσεων για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών σκοπιμοτήτων».

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης άφησε αιχμές κατά των φοροτεχνικών διερωτώμενος αν το γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι φέτος πιο απλές και δεν απαιτείται αναγκαστικά η προσφυγή στους λογιστές και τους φοροτεχνικούς για την υποβολή τους, σχετίζεται με την ανακοίνωση της πανελλήνιας ένωσης, προσθέτοντας ότι τα προηγούμενα έτη τέτοιες ανακοινώσεις δεν υπήρξαν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.