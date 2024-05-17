«Επιμένω στο περιστατικό που συνέβη χθες στη Δράμα. Όχι γιατί αφορά εμένα. Αλλά γιατί το παιδί της γυναίκας που χαιρέτησα και δήθεν σκούπισα τα χέρια μου μετά δέχτηκε τέτοιο bullying χθες μέσω social media και sms, ώστε σήμερα αναγκάστηκε να μην πάει στο σχολείο», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απευθυνόμενος στο «Πρώτο Θέμα» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει:

«Εμένα χτυπήστε με όσο θέλετε. Αντέχω. Σεβαστείτε ανθρώπους της καθημερινότητας που δε σας φταίνε σε τίποτα. Μπορεί με τη χυδαιότητά σας να κερδίζετε μερικές ψήφους για τη ΝΔ, αλλά δημιουργείτε τραύματα σε ανθρώπινες ψυχές».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι επικοινώνησε με τη μονογονεϊκή οικογένεια, και με τη μητέρα και -για αρκετή ώρα- με το παιδί, και πως του εξήγησε μέσα απ' την καρδιά του ότι πρέπει να είναι υπερήφανο για τη μητέρα του που εργάζεται σκληρά και νοιάζεται για τον άνθρωπο.

pic.twitter.com/YMCKRrH5Lu — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

