Τον τίτλο του πρώτου Βρετανού μουσικού που γίνεται δισεκατομμυριούχος κατέκτησε ο Σερ Πολ Μακ Κάρτνεϊ σύμφωνα με τη "Λίστα των Πλουσίων" (Rich List) των Sunday Times.

Το πρώην σκαθάρι, που σήμερα είναι 81 ετών, ενίσχυσε την περιουσία του κατά 50 εκατ. λίρες την προηγουμένη χρονιά, με τις περιοδείες του, τη διασκευή του τραγουδιού Blackbird -που έγραψε το 1968- από την Beyonce και τα κέρδη που συνεχίζει να έχει από τα προηγούμενα τραγούδια του, να τον οδηγούν στο συγκεκριμένο στάτους.

Ο Gopi Hinduja και η οικογένειά του κατέκτησαν για μια ακόμη φορά τον τίτλο των πλουσιότερων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου, με την περιουσία τους να φτάνει στα 37,2 δισ. λίρες, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί από τους Sunday Times.

Ο Σερ Ελτον Τζον, ο Λόρδος Λόιντ Βέμπερ και ο Ντέιβιντ με τη Βικτώρια Μπέκαμ είναι μερικά μόνο από τα γνωστά ονόματα της λίστας, η οποία προϋποθέτει ελάχιστη περιουσία τα 350 εκατ. λίρες.

Η φετινή λίστα των 350 πλουσιότερων ανθρώπων και οικογενειών της Μεγάλης Βρετανίας αποτιμάται σε 795,3 δισ. λίρες, ποσό το οποίο σύμφωνα με τους Sunday Times είναι μεγαλύτερο από την οικονομία της Πολωνίας.

Παρ' όλα αυτά, ο Ρόμπερτ Γουάτς, συντάκτης της Sunday Times Rich List, δήλωσε πως ο φετινός κατάλογος υποδηλώνει ότι "η έκρηξη των δισεκατομμυριούχων της Βρετανίας πλησιάζει στο τέλος της."

"Πολλοί από τους εγχώριους επιχειρηματίες βλέπουν τις περιουσίες τους να υποχωρούν, ενώ ορισμένοι από τους παγκόσμιους υπερπλουσίους αποχωρούν από τη χώρα" εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε πως "χιλιάδες βρετανικά νοικοκυριά εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από τους υπερπλουσίους. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν έχουμε φτάσει στο μάξιμουμ των δισεκατομμυριούχων και τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μας" συμπλήρωσε.

Οπως και την προηγούμενη χρονιά αρκετά "μεγάλα" ονόματα αντιμετώπισαν οικονομικές αναποδιές οι οποίες και μείωσαν την περιουσία τους. Για παράδειγμα, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Virgin Money και η εταιρεία διαστημικού τουρισμού Galactic, ο Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον είδε την περιουσία του να μειώνεται στις 2,4 δισ. λίρες, στα ίδια επίπεδα που ήταν το 2000.

