Κούβα: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η εξόριστη αδελφή των Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο, Χουανίτα

Η Χουανίτα Κάστρο, μικρή αδελφή των πρώην ηγετών της Κούβας Φιδέλ και Ραούλ Κάστρο, στους οποίους εναντιωνόταν για δεκαετίες, πέθανε στα 90 της χρόνια στο Μαϊάμι όπου ζούσε εξόριστη, έκανε γνωστό δημοσιογράφος που διατηρεί σχέση με την οικογένεια.

«Η Χουανίτα Κάστρο, εξαιρετική γυναίκα, ακούραστη αγωνίστρια για την υπόθεση της Κούβας που αγαπούσε τόσο, έσβησε», ανακοίνωσε μέσω Instagram η Μαρία Αντονιέτα Κόλινς, η οποία συνέβαλε στη συγγραφή των απομνημονευμάτων της θανούσας, που ζούσε στη νοτιοανατολική Φλόριντα από τα χρόνια του 1960.

Η Χουανίτα Κάστρο εγκατέλειψε την Κούβα το 1964, αφού ήρθε σε ρήξη με τους αδελφούς της, τον Φιδέλ —απεβίωσε στην Αβάνα το 2016— και τον Ραούλ, λόγω διαφωνιών της με την κατεύθυνση που πήρε η επανάσταση στην Κούβα το 1959.

Στην εξορία στο Μαϊάμι, κατήγγειλε δημόσια την πολιτική των αδελφών της. Συνεργάστηκε με τη CIA, με την κωδική ονομασία «Ντόνα», σύμφωνα με δική της αφήγηση.

Είχε ανοίξει φαρμακείο στο Μαϊάμι και δούλευε εκεί για δεκαετίες.

Στα απομνημονεύματά της, υπό τον τίτλο «Φιδέλ και Ραούλ, οι αδελφοί μου, η μυστική ιστορία», τόνιζε πως αδυνατούσε να συμφιλιωθεί με το γεγονός πως ήταν αδελφή των κομμουνιστών ηγετών και να ενταχθεί στην κοινότητα των κουβανών εξόριστων στη Φλόριντα.

«Αναμφίβολα, υπέφερα περισσότερο από τους άλλους εξόριστους», είχε γράψει. «Για όσους βρίσκονταν στην Κούβα, ήμουν λιποτάκτισσα, επειδή κατήγγειλα το καθεστώς. Για πολλούς στο Μαϊάμι, ήμουν persona non grata, επειδή ήμουν αδελφή του Φιδέλ και του Ραούλ».

Σύμφωνα με το δίκτυο Univisión, πέθανε από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο του Μαϊάμι.

«Η αδελφή της Έμα και η ευρύτερη οικογένειά της ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή σε αυτή την οδυνηρή στιγμή. Δεν θα παραχωρηθούν συνεντεύξεις και, όπως ήταν η επιθυμία της, η κηδεία θα είναι ιδιωτική», ανέφερε η Μαρία Αντονιέτα Κόλινς στην ανάρτησή της στο Instagram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.