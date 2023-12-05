Διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε δέντρο και κόπηκε στα δύο στη νότια Ταϊλάνδη, με τον ως τώρα απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς και 32 τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων ταξίδευε από τη Μπανγκόκ προς το νότιο άκρο του βασιλείου όταν έπεσε πάνω στο δέντρο στην παραθαλάσσια επαρχία Πρατσούαπ Κίρι Καν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

BREAKING: Fourteen passengers were killed and 35 injured when a passenger bus from Bangkok to Songkhla province's Na Thawi district rammed into a tree at 1am Tues in Prachuab Kiri Khan province. The cause of the accident is still unknown. #Thailand #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/N2D3bhGy86 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) December 5, 2023

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν το όχημα κομμένο στα δύο εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης και το δέντρο να έχει διαπεράσει μέρος του και να είναι καρφωμένο στο εσωτερικό του οχήματος.

«Κατά τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία 14 άνθρωποι είναι νεκροί και 32 τραυματίστηκαν», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ωστόσο η αστυνομία υποπτεύεται πως ο οδηγός του λεωφορείου —τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε— ήταν άυπνος.

«Συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο για να εξακριβώσουμε το επίπεδο αλκοολαιμίας του», είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας.

Η αστυνομία προσπαθεί μεταξύ άλλων να επαληθεύσει αν όλα τα θύματα είναι Ταϊλανδοί ή υπάρχουν αλλοδαποί ανάμεσά τους.

Η Ταϊλάνδη καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στον κόσμο. Κάπου 20.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους του βασιλείου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

