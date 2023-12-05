Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύνεκρο τροχαίο στην Ταϊλάνδη με διώροφο λεωφορείο - Τουλάχιστον 14 νεκροί, 32 τραυματίες (Φωτογραφίες)

Το λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων ταξίδευε από τη Μπανγκόκ προς το νότιο άκρο του βασιλείου όταν έπεσε πάνω στο δέντρο στην παραθαλάσσια επαρχία Πρατσούαπ Κίρι Καν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη

Ταιλάνδη

Διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε δέντρο και κόπηκε στα δύο στη νότια Ταϊλάνδη, με τον ως τώρα απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς και 32 τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το λεωφορείο μεγάλων αποστάσεων ταξίδευε από τη Μπανγκόκ προς το νότιο άκρο του βασιλείου όταν έπεσε πάνω στο δέντρο στην παραθαλάσσια επαρχία Πρατσούαπ Κίρι Καν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν το όχημα κομμένο στα δύο εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης και το δέντρο να έχει διαπεράσει μέρος του και να είναι καρφωμένο στο εσωτερικό του οχήματος.

«Κατά τα πρώτα, ακόμη προκαταρκτικά στοιχεία 14 άνθρωποι είναι νεκροί και 32 τραυματίστηκαν», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα.

Τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ωστόσο η αστυνομία υποπτεύεται πως ο οδηγός του λεωφορείου —τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε— ήταν άυπνος.

«Συνεργαζόμαστε με το νοσοκομείο για να εξακριβώσουμε το επίπεδο αλκοολαιμίας του», είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας.

Η αστυνομία προσπαθεί μεταξύ άλλων να επαληθεύσει αν όλα τα θύματα είναι Ταϊλανδοί ή υπάρχουν αλλοδαποί ανάμεσά τους.

Η Ταϊλάνδη καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στον κόσμο. Κάπου 20.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους του βασιλείου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ταϊλάνδη λεωφορείο τροχαίο δυστύχημα Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark