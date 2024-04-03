Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έδωσε μια νέα ενημέρωση για τον ισχυρότατο σεισμό, μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ, ανακοινώνοντας ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς οι εγκλωβισμένοι εκτιμώνται σε τουλάχιστον 77. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 711.





Ένας αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής, ο Σου Τσινγκ-χούι, δήλωσε ότι οι διασώστες αντιμετωπίζουν ακραίες δυσκολίες. «Όποτε η ομάδα μας μετακινείται, το κτίριο γίνεται ασταθές και πρέπει να βρουν κάτι να κρατήσουν για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους πριν ανασύρουν τους εγκλωβισμένους» πρόσθεσε. Ορισμένα κτίρια στην πόλη Χουαλιέν, στο επίκεντρο του σεισμού γέρνουν επικίνδυνα και οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η πρόεδρος της Ταϊβάν έδωσε μια ενημέρωση στο New Tapei City.«Αυτή τη στιγμή που υπάρχουν συχνοί μετασεισμοί, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών και να παράσχει έγκαιρη βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς», είπε η Τσάι Ινγκ-γουέν.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7 — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της Ταϊβάν εικονίζουν κτίρια που πήραν επικίνδυνη κλίση, εδικά στην κομητεία Χουάλιεν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

🇹🇼 | URGENTE: Imágenes impactantes del terremoto de Taiwán. Se mantiene la alerta de Tsunami en Japón y Filipinas. pic.twitter.com/ZGJgMKggMn — Actualidad Internacional (@ActualidadINTL) April 3, 2024

«Δυο κτίρια κατέρρευσαν (...) μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι», δήλωνε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Χουάλιεν.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

There’s been a significant earthquake in Taiwan and the scenes coming out of the aftermath are quite harrowing.



It’s currently 9 AM there.



My god. pic.twitter.com/rIii6mDMMl — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 3, 2024

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών. Παράλληλα, η ιαπωνική σεισμολογική υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον σεισμό, κάνοντας λόγο για δόνηση 7,7 βαθμών (από 7,5).

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων επίσης εξέδωσε επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να σπεύσουν σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και —πολύ περισσότερο— σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

HORRIFIC VIDEOS OF MASSIVE #earthquake (7.5 magnitude) WHICH HIT #Taiwan & #japan ARE CIRCULATING EVERYWHERE. #Tsunami MIGHT HIT THEM SOON. Prayers for them 💔 pic.twitter.com/w8fusvQPBd — Shehryar Sajid Khan (@Sskwrites) April 3, 2024

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια», κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου.



«Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», είπε ο κ. Γου σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην καταστροφή του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, όταν σεισμός ισχύος 7,6 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε κάπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κάπου 50.000 κτίρια.

