Για τον ισχυρότατο σεισμό στην Ταϊβάν μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο Χρήστος Σαραντίδης από την πρωτεύουσα Ταϊπέι. Μιλώντας από τη γραμμή του μετρό όπου βρισκόταν, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός των τελευταίων 25 ετών στη χώρα.

«Η μικρή έφυγε για το σχολείο, είχα το πρωινό ελεύθερο είπα να κοιμηθώ λίγο και μόλις με έπιασε ο ύπνος μας ξύπνησε ο σεισμός. Πέσανε πράγματα και σπάσανε...»

Στην Ταϊβάν, διευκρίνισε δεν έχουν πέσει κτίρια. Στην Ταϊπέι υπάρχουν ζημιές στο μετρό, στη γραμμή προς αεροδρόμιο.

«Πανικός δεν υπάρχει, όλα λειτουργούν κανονικά, ακούμε ασθενοφόρα οχήματα πυροσβεστικής από το πρωί, αλλά το μετρό λειτουργεί. Επικοινώνησα με το σχολείο της μικρής μήπως χρειαζόταν να την πάρουμε, αλλά όλα καλά. Είμαστε καλά, ζημιές υπάρχουν στη Χουάλιεν, είναι μια πανέμορφη περιοχή, οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους».

Αύριο έχουμε τετραήμερη αργία. Αν ο σεισμός γινόταν αύριο, που έχουμε διακοπές, μπορεί τα πράγματα να ήταν χειρότερα σημείωσε. «Ήμασταν λίγο τυχεροί πάνω στην ατυχία μας» παρατήρησε.



Πηγή: skai.gr

