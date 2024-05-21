Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αγνώριστος στη ταινία The Smashing Machine ο Ντουέιν Τζόνσον - Δείτε φωτογραφία

Ο Ντουέιν Τζόνσον ενασαρκώνει τον MMAer Μαρκ Κερ την ταινία The Smashing Machine και είναι... άλλος άνθρωπος

Dwayne Johnson

Ο Ντουέιν Τζόνσον ή The Rock αν προτιμάτε πρωταγωνιστεί στην ταινία The Smashing Machine που θα κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και από τις πρώτες εικόνες, δείχνει αγνώριστος!

Ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής ενσαρκώνει τον θρύλο του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ, που κέρδισε δεκάδες τίτλους μεταξύ 90's και 00's αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω εθισμών.

Η ταινία φέρει την υπογραφή του Μπένι Σαφντί, με την Έμιλι Μπλαντ να συμπρωταγωνιστεί με τον The Rock στον ρόλο της συζύγου του Κερ, Ντόουν Στέιπλς.

Η εταιρεία παραγωγής Α24 δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark