Ο Ντουέιν Τζόνσον ή The Rock αν προτιμάτε πρωταγωνιστεί στην ταινία The Smashing Machine που θα κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και από τις πρώτες εικόνες, δείχνει αγνώριστος!



Ο διάσημος ηθοποιός και παλαιστής ενσαρκώνει τον θρύλο του ΜΜΑ, Μαρκ Κερ, που κέρδισε δεκάδες τίτλους μεταξύ 90's και 00's αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω εθισμών.

😵 IDÊNTICO! Primeira imagem de Dwayne Johnson caracterizado como o lutador de MMA Mark Kerr!



O filme "The Smashing Machine", da A24, vai retratar a luta de Kerr contra o vício, a vitória, o amor e a amizade nos ano 2000. pic.twitter.com/kjpJBcMeiN May 21, 2024

Η ταινία φέρει την υπογραφή του Μπένι Σαφντί, με την Έμιλι Μπλαντ να συμπρωταγωνιστεί με τον The Rock στον ρόλο της συζύγου του Κερ, Ντόουν Στέιπλς.



Η εταιρεία παραγωγής Α24 δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Our first look at Dwayne Johnson and Emily Blunt in Benny Safdie's #TheSmashingMachine.



The A24 film is now in production. pic.twitter.com/Rh2yLpx7V1 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 21, 2024

