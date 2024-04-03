Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγκάντας απέρριψε σήμερα Τετάρτη προσφυγή για την ακύρωση ενός καταπιεστικού νόμου κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ο οποίος ψηφίσθηκε το Μάιο του 2023 σ' αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής εξοργίζοντας τον ΟΗΕ και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και προκαλώντας την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Με την ονομασία «Νόμος κατά της ομοφυλοφυλίας 2023», το εν λόγω νομοθέτημα προβλέπει βαριές ποινές για τα πρόσωπα που έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις και «διαφημίζουν» την ομοφυλοφιλία. Ένα αδίκημα «ομοφυλοφιλίας με επιβαρυντικές περιστάσεις» τιμωρείται με την ποινή του θανάτου, μια καταδίκη που δεν έχει πάντως επιβληθεί εδώ και χρόνια στην Ουγκάντα.

Εντούτοις το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο εν λόγω νόμος, για τον οποίο ακτιβιστές λένε πως έχει προκαλέσει ένα χείμαρρο καταχρήσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ ατόμων τόσο από ιδιώτες όσο και από κρατικούς λειτουργούς, δεν συμβαδίζει με ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. Το δικαστήριο διαπίστωσε συγκεκριμένα ότι μερικές διατάξεις του νόμου παραβιάζουν το δικαίωμα στην υγεία και ότι «δεν συνάδουν με το δικαίωμα στην υγεία, την ιδιωτικότητα και την ελευθερία της θρησκείας».

«Αρνούμαστε να ακυρώσουμε το νόμο κατά της ομοφυλοφιλίας 2023 στην ολότητά του και δεν αναστέλουμε την εφαρμογή του», δήλωσε ωστόσο ο Ρίτσαρντ Μπουτίρα, ο επικεφαλής των δικαστών, ο οποίος ανέγνωσε την απόφαση εξ ονόματος των συναδέλφων του.

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει εναντίον του νόμου υπέρμαχοι των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δύο καθηγητές του Δικαίου σε πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας Καμπάλα και δύο βουλευτές του κυβερνώντος Κινήματος Εθνικής Αντίστασης (MNR).

Πολυάριθμες χώρες και διεθνείς οργανισμοί είχαν εκφράσει την οργή τους για την ψήφιση αυτού του νόμου, που θεωρείται από τους πιο καταπιεστικούς στον κόσμο για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο πρόεδρος Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος διοικεί από το 1986 με σιδηρά πυγμή τη χώρα, τον υπέγραψε τον περασμένο Μάιο και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υποκύψει στις ξένες πιέσεις για την κατάργησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.