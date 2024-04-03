Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής υπηρεσίας έκτακτων αναγκών AFAD, σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Ντογανσεχίρ στη Μαλάτεια στην ανατολική Τουρκία.

Δεν έγιναν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιομέτρων στις 10.48 το πρωί.

Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/1FoHl15SW8 — AFAD (@AFADBaskanlik) April 3, 2024

