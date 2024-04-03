Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής υπηρεσίας έκτακτων αναγκών AFAD, σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Ντογανσεχίρ στη Μαλάτεια στην ανατολική Τουρκία.
Δεν έγιναν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιομέτρων στις 10.48 το πρωί.
Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 3, 2024
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/1FoHl15SW8
#Earthquake (#deprem) possibly felt 26 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) April 3, 2024
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/2I82rUYXRL
