Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιομέτρων στις 10:48 το πρωί. 

Σεισμογράφος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής υπηρεσίας έκτακτων αναγκών AFAD, σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Ντογανσεχίρ στη Μαλάτεια στην ανατολική Τουρκία.

Δεν έγιναν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 13,9 χιλιομέτρων στις 10.48 το πρωί. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Σεισμός
