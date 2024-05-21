Μια φωνή που μοιάζει απίστευτα με εκείνη της Σκάρλετ Γιόχανσον: Μπροστά στις κατηγορίες ότι αντέγραψε τη φωνή της διάσημης ηθοποιού μέσω του ChatGPT, ο γενικός διευθυντής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ζήτησε σήμερα Δευτέρα συγγνώμη, ανακοινώνοντας την απόσυρση της Sky, της φωνής που δημιουργήθηκε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

«Από σεβασμό προς την κυρία Γιόχανσον, αναστείλαμε τη χρήση της φωνής της Sky στα προϊόντα μας. Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Γιόχανσον που δεν επικοινωνήσαμε καλύτερα», επισημαίνει ο Σαμ Άλτμαν, σύμφωνα με μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο το OpenAI.

Η Γιόχανσον κατηγορεί την εταιρεία, όπως και τον επικεφαλής της, ότι εσκεμμένα και χωρίς εκείνη να το γνωρίζει αντέγραψαν τη φωνή της. «Σοκαρίστηκα, νιώθω οργή και δυσπιστία που ο Άλτμαν ανέπτυξε μια φωνή η οποία έμοιαζε τόσο τρομακτικά στη δική μου, σε βαθμό τέτοιο που οι στενότεροι φίλοι μου και τα ΜΜΕ να μην μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά», τόνισε χαρακτηριστικά σε ένα δελτίο Tύπου, το οποίο δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ.

«Τον περασμένο Σεπτέμβριο, δέχθηκα μία πρόταση από τον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να με προσλάβει για να γίνω η φωνή του συστήματος ChatGPT 4.0», περιέγραψε η ίδια. «Είπε πως πίστευε πως η φωνή μου θα παρηγορούσε τους ανθρώπους», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως η ίδια «αρνήθηκε τότε την πρόταση».

Επιπλέον, η Σκάρλετ Γιόχανσον είπε ότι ο Άλτμαν «υπαινίχθηκε ότι η ομοιότητα ήταν εσκεμμένη, τουϊτάροντας μια μονάχα λέξη «Her». Μια λέξη που σημαίνει «εκείνη» στα αγγλικά, αλλά επίσης τον τίτλο της ταινίας όπου η ηθοποιός ήταν η φωνή ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης από το οποίο οι δημιουργοί του ChatGPT δεν έκρυψαν ότι εμπνεύστηκαν.

«Η φωνή της Sky δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντίγραφο εκείνης της Σκάρλετ Γιόχανσον», διαβεβαίωσε, εντούτοις, το OpenAI σε ένα άρθρο που ανήρτησε το μπλογκ του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργήθηκε με τη φωνή μιας άλλης επαγγελματία ηθοποιού.

Deepfakes

Ο Σαμ Άλτμαν επαναβεβαίωσε στη δήλωσή του ότι «η φωνή της Σκάι δεν είναι εκείνη της Σκάρλετ Γιόχανσον και δεν αποσκοπούσε στο να της μοιάσει. Επιλέξαμε τη φωνή της ηθοποιού πίσω από τη Sky πριν από οποιαδήποτε επαφή με την κυρία Γιόχανσον».

Από την πλευρά της, η ηθοποιός έκανε γνωστό ότι «αναγκάστηκε να προσλάβει έναν δικαστικό σύμβουλο, ο οποίος έγραψε δύο επιστολές στον Άλτμαν και την OpenAI, (...). Συνεπώς, η OpenAI αποδέχθηκε απρόθυμα να καταργήσει τη φωνή +Sky+».

«Σε μια εποχή όπου όλοι μας αγωνιζόμαστε ενάντια στα deepfakes και υπέρ της προστασίας της ίδιας μας της εικόνας, της ίδιας μας της δουλειάς, της ίδιας μας της ταυτότητας, πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα αξίζουν απόλυτη διαύγεια», τόνισε η ίδια, προσθέτοντας ότι αναμένει «με ανυπομονησία» να υιοθετηθεί «μια κατάλληλη νομοθεσία για να συμβάλει στο να διασφαλιστεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων».

Στον αντίποδα, η OpenAI εξήγησε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, με επαγγελματίες ηθοποιούς, προκειμένου να δημιουργήσει ψηφιακές φωνές, τις οποίες αποκάλεσε Breeze, Cove, Ember, Juniper και Sky.

Νέες φωνές

Η υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες αφότου η OpenAI ανακοίνωσε ότι διαλύει την ομάδα της, που είχε ως αποστολή να μετριάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μιας πολύ «έξυπνης» Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ανακοίνωση σηματοδοτήθηκε από την αποχώρηση ενός εκ των συνιδρυτών της εταιρείας, του Ίλια Σατσκέβερ, όπως και του υπεύθυνου της ομάδας Τζαν Λέικ.

«Η OpenAI πρέπει να γίνει μία εταιρεία που θέτει την ασφάλεια της γενικής τεχνητής νοημοσύνης πάνω από κάθε άλλη σκέψη» έγραψε ο Λέικ την Παρασκευή στο Χ. Ο Σαμ Άλτμαν εξέφρασε τη λύπη του για την αποχώρησή του, προσθέτοντας πως «έχει δίκιο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αυτός είναι ο στόχος μας».

Η εταιρεία παρουσίασε χθες τη νέα έκδοση του βασικού προϊόντος της με το GPT-4.Ο, με βελτιωμένες επιδόσεις και με συμπεριφορά που είναι πιο κοντά στους ανθρώπους, καθιστώντας την δωρεάν για όλους τους χρήστες.

«Στο μέλλον, θα πρέπει να αναμένετε ότι θα έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες επιλογές, καθώς σκοπεύουμε να προσθέσουμε φωνές στο ChatGPT ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα διάφορα συμφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών», προσθέτει το OpenAI στο μπλογκ του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

