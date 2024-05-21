Το θαύμα της ζωής και της δωρεάς μυελού των οστών αποκαλύφθηκε με πρωταγωνιστές την λήπτρια Δέσποινα Βουχούρη από την Χίο και τον δότη Σάκη Βαλαβάνη από την Δράμα,

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο πάρτι γενεθλίων της Δέσποινας με την έκπληξη που οργάνωσε ο γιος της, Γιώργος, καθώς είχε καλέσει και τον δότη που χάρισε ζωή στην μητέρα του, χωρίς να το γνωρίζει κανείς.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και το Νο 198, ο προπονητής χαντμπολ Αθανάσιος- Σάκης Βαλαβάνης από τη Δράμα, τον οποίο ο Γιώργος εντόπισε μέσω διαδικτύου με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή και στη συνέχεια να βρεθεί στη Χίο μαζί με την οικογένειά του.

Για να στηθεί η αποκάλυψη, ο Γιώργος Ξυλάς, επινόησε ένα τέχνασμα. Ότι έγινε λάθος στα μπαλόνια και αντί να γράφει την χρονολογία γέννησης της μητέρας του, έγραφε τη δική του.

«Κάθε εμπόδιο είναι σε καλό», είπε ο Γιώργος και συμπλήρωσε: «Για να αποκτήσει κάποιο νόημα αυτός ο αριθμός κόβουμε το «4» και μας μένει ο αριθμός 198. Είναι κάποιος ανάμεσά μας με το Νο 198 από το «Όραμα Ελπίδας»; Αυτό είναι το δώρο σου για σήμερα μαμα», διερωτήθηκε. Τότε σηκώθηκε ο Σάκης Βαλαβάνης εν μέσω χειροκροτημάτων.

«Με αποκαλούν ήρωα» είπε ο Σάκης συγκινημένος και αυτός. «Δεν το δέχομαι, ένας απλός άνθρωπος είμαι, που συμμετείχα στην πλέον απλή διαδικασία, χαρίζοντας μια ζωή» δήλωσε και έπεσε ξανά στην αγκαλιά της Δέσποινας Βουχούρη, η οποία του χάρισε τον χρυσό Ταξιάρχη που φορούσε σε κρεμαστό και που όπως είχε πει νωρίτερα, τον είδε 3 φορές ολοζώντανο στο «Μεταξά», τη στιγμή που οι φίλοι της από τα γύρω κρεβάτια πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον.

Η περιπέτεια της Δέσποινας Βουχούρη, ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια στις 5 Μαρτίου του 2021, όταν εισήχθη στο Νοσοκομείο με συμπτώματα ίωσης.

Οι συνεχείς εξετάσεις όμως, οδήγησαν στην ακριβή διάγνωση, αυτή της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) δηλαδή ενός καρκίνου των κυττάρων της λευκής σειράς, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη των λευκών αιμοσφαιρίων που συσσωρεύονται στο μυελό των οστών και εμποδίζουν την αιμοποίηση.

«Είχα 80% κακά κύτταρα στον μυελό των οστών. Ήμουν έτοιμη να «ταξιδέψω». Ήμουν 4,5 μήνες συνεχώς στο Μεταξά με πολύ αγώνα και κόπο. Σήμερα δοξάζω τον Θεό γιατί έφθασα τους 26 μήνες και είμαι ζωντανή ανάμεσά σας, χάρη σε έναν από τους δύο Έλληνες που βρέθηκαν συμβατοί με εμένα αλλά και χάριν τους εξαιρετικούς γιατρούς μου», ανέφερε η κα. Βουχούρη και συνέχισε: «Εγώ είχα την πιο σπάνια ομάδα ΑΒ+ και βρέθηκαν δύο Έλληνες 100% ιστοσυμβατοί, ο ένας έδωσε αλλά δεν ξέρω ποιος είναι. Έδωσα τα στοιχεία μου και τώρα περιμένω να με ζητήσει εκείνος. Ξέρουμε ότι είναι το νούμερο 198 από το «Όραμα Ελπίδας» και θέλω πολύ να τον γνωρίσω», είπε συγκινημένη, μπροστά σε δεκάδες φίλους και γνωστούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του γιου της Γιώργου, με την πρόφαση του εορτασμού των γενεθλίων της στον κήπο του σπιτιού τους στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.