Αυξάνεται η ένταση μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis. Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας κατάσχεσε δεκάδες Fiat Topolino στο λιμάνι του Λιβόρνο διότι η κυβέρνηση της Ιταλίας θεωρεί ότι το πιο μικρό μοντέλο της Fiat δεν πρέπει να φέρει την ιταλική σημαία, καθώς κατασκευάζεται στο Μαρόκο.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει βάλει στο στόχαστρο την αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis επειδή διαφωνεί με τις προσπάθειες της αυτοκινητοβιομηχανίας να μειώσει την παραγωγική δυνατότητα των ιταλικών εργοστασίων και να υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα απολύσεων και περικοπών.

Η Stellantis N.V. είναι ένας πολυεθνικός ευρωαμερικανικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 βάσει μιας διασυνοριακής συγχώνευσης 50% - 50% μεταξύ του ιταλο-αμερικανικού ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA. Έχει την έδρα του στο 'Αμστερνταμ της Ολλανδίας. Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από τον όμιλο Volkswagen, την Toyota, την Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance, την General Motors και την Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου Borsa Italiana, στο χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κύρια δραστηριότητα της Stellantis είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση αυτοκινήτων των εταιρειών (με αλφαβητική σειρά) Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Ο όμιλος Stellantis έχει 300.000 υπαλλήλους, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και με εγκαταστάσεις παραγωγής σε 30 χώρες.

Τα οχήματα μπλοκαρίστηκαν στο λιμάνι του Λιβόρνο για εικαζόμενες παραβιάσεις του αποκαλούμενου νόμου Made in Italy, ο οποίος ήδη ανάγκασε τη μητρική εταιρεία της Fiat Stellantis να μετονομάσει το σπορ αυτοκίνητό της Alfa Romeo Milano σε Junior, αναφερει το Bloomberg.

Εκπρόσωπος της Stellantis, επιβεβαίωσε την κατάσχεση, η οποία αναφέρθηκε πρώτα από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της La Repubblica.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας βρίσκεται σε διαμάχη με την Stellantis μετά τα σχέδια της αυτοκινητοβιομηχανίας για περικοπή θέσεων εργασίας στη χώρα και μεταφορά της παραγωγής σε χώρες με χαμηλότερο κόστος. Τον περασμένο μήνα, χιλιάδες Ιταλοί ενώθηκαν με τους απεργούς εργάτες κοντά στη βάση της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Τορίνο, εν αναμονή ενός νέου γύρου απολύσεων.

Το Fiat Topolino είναι ένα νέο, μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κατάλληλο για το αστικό περιβάλλον. Έχει μερικά ξεχωριστά αξεσουάρ, όπως το μικρό ντους, που θα ικανοποιήσει όσους κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.

Χάρη στο ηλεκτρικό του τεχνολογικό υπόβαθρο, παρέχει μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα και μειωμένο ηχητικό αποτύπωμα, σεβόμενο τη βιωσιμότητα των αστικών κέντρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

