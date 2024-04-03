Η «καρδιά» των ημιαγωγών παγκοσμίως, ο κολοσσός Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), προμηθευτής της Apple μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι είχε εκκενώσει ορισμένα εργοστάσια κατασκευής τσιπ λόγω του ισχυρότατου σεισμού στην Ταϊβάν, ενώ τα συστήματα ασφαλείας του λειτουργούσαν κανονικά.

"Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού, ορισμένα εργοστάσια εκκενώθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. Επί του παρόντος επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες του σεισμού", σημείωσε η TSMC σύμφωνα με το Reuters.

Αργότερα πρόσθεσε ότι όσοι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν άρχισαν να επιστρέφουν στους χώρους εργασίας τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν συνέπειες από τον σεισμό ανακοίνωσε από πλευράς της η Foxconn, ο έτερος γίγαντας της νέας τεχνολογίας της ασιατικής χώρας.

Οι μετοχές της TSMC σημείωσαν πτώση 1,4% στην αρχή της διαπραγμάτευσης, ενώ οι μετοχές της Foxconn υποχώρησαν περισσότερο από 2%. Οι μετοχές της κατασκευάστριας επίπεδων πάνελ Au Optronics σημείωσε πτώση 1,7%.

Το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που έπληξε το νησί από το 1999, όταν ένας σεισμός 7,6 Ρίχτερ σκότωσε περίπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε 50.000 κτίρια σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που καταγράφηκαν στην Ταϊβάν.



Πηγή: skai.gr

