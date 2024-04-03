Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο για το μακελειό στη Μόσχα. Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ υποστήριξε σήμερα Τετάρτη πως «τα ίχνη της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο Crocus στη Μόσχα οδηγούν στις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες, αλλά είναι γνωστό ότι το Κίεβο ελέγχεται πλήρως από τις ΗΠΑ».



«Η Ρωσία παρατήρησε ότι στις 7 Μαρτίου, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας δημοσίευσαν προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στη Μόσχα» σημείωσε, σύμφωνα με το TASS.

Ο Πατρούσεφ χαρακτήρισε ως «ενδεικτικό» ότι αμέσως μετά τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus, «η Δύση προώθησε ενεργά τη θέση της μη ανάμειξης της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με το Interfax, ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η Ουκρανία στρατολογεί μαχητές μέσω της πρεσβείας της στο Τατζικιστάν.



Σημειώνεται ότι ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, υποστήριξε ότι η Ρωσία γνώριζε την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στο έδαφός της, ήδη από τις 15 Φεβρουαρίου 2024. Ο Μπουντάνοφ επέκρινε το Κρεμλίνο για την προσπάθειά του να εμπλέξει το Κίεβο στην επίθεση στο εμπορικό κέντρο Crocus City Hall της Μόσχας.

Καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμάχων, ο Μπουντάνοφ τόνισε ότι δεν υποστηρίζει τέτοιες ενέργειες, ακόμη και εναντίον αντιπάλων.

Πηγή: skai.gr

