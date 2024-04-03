Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για τον σεισμό στην Ταϊβάν και είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια 

Το κινεζικό Γραφείο Υποθέσεων Ταϊβάν εξέφρασε την Τετάρτη ανησυχία και πρόσφερε βοήθεια στην Ταϊπέι μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε το νησί.
Η Ζου Φενγκλιάν, εκπρόσωπος του γραφείου, δήλωσε τη βαθιά ανησυχία της ηπειρωτικής χώρας για την κατάσταση, και εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στους πληγέντες στην Ταϊβάν. Τόνισε ότι η ηπειρωτική χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και είναι πρόθυμη να παράσχει υποστήριξη στις προσπάθειες ανακούφισης από τις καταστροφές.
Το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που έπληξε το νησί από το 1999, όταν ένας σεισμός 7,6 Ρίχτερ σκότωσε περίπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε 50.000 κτίρια σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που καταγράφηκαν στην Ταϊβάν.
- «Δεν υπάρχει πανικός, όλα λειτουργούν»: Η μαρτυρία Έλληνα στον ΣΚΑΪ για τον εφιαλτικό σεισμό στην Ταϊβάν
- Ουκρανία: 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών παιδιά μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντνίπρο – Ζελένσκι: Θα υπάρξουν αντίποινα
- Επτά νεκροί, πάνω από 700 οι τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό στην Ταϊβάν - Κτίρια κατέρρευσαν, δεκάδες μετασεισμοί – Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.