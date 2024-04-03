Λογαριασμός
Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για τον σεισμό στην Ταϊβάν και είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια 

"Η ηπειρωτική χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι πρόθυμη να παράσχει υποστήριξη"

Ζου Φενγκλιάν

Το κινεζικό Γραφείο Υποθέσεων Ταϊβάν εξέφρασε την Τετάρτη ανησυχία και πρόσφερε βοήθεια στην Ταϊπέι μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε το νησί.

Η Ζου Φενγκλιάν, εκπρόσωπος του γραφείου, δήλωσε τη βαθιά ανησυχία της ηπειρωτικής χώρας για την κατάσταση, και εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια στους πληγέντες στην Ταϊβάν. Τόνισε ότι η ηπειρωτική χώρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και είναι πρόθυμη να παράσχει υποστήριξη στις προσπάθειες ανακούφισης από τις καταστροφές.

Το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που έπληξε το νησί από το 1999, όταν ένας σεισμός 7,6 Ρίχτερ σκότωσε περίπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε 50.000 κτίρια σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που καταγράφηκαν στην Ταϊβάν.
 

