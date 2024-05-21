Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ αναμένεται να πυροδοτήσει η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press από τη Γάζα και να κατασχέσει τον εξοπλισμό του με τις πρώτες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων να κάνουν λόγο για «ανησυχητικό περιστατικό».

Ειδικότερα, η Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία «πυλώνα δημοκρατίας», αναφέροντας ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το περιστατικό χωρίς, ωστόσο, να καταδικάσει πλήρως την κατάσχεση του εξοπλισμού του Associated Press από το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος "το εξετάζει", είπε η Ζαν-Πιερ.

«Το ακούτε αυτό από εμένα και προφανώς από τον ίδιο τον πρόεδρο, όταν μιλάμε για τη δημοσιογραφία, τη σημασία της και το πόσο ουσιαστική είναι για τους πυλώνες της δημοκρατίας μας», είπε η Ζαν-Πιερ και πρόσθεσε «προφανώς, αυτό είναι ανησυχητικό και θέλουμε να το εξετάσουμε».

Νωρίτερα το Associated Press γνωστοποίησε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατάσχεσαν κάμερα και εξοπλισμό του την Τρίτη στο νότιο Ισραήλ, κατηγορώντας τον ειδησεογραφικό οργανισμό ότι παραβίασε τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης παρέχοντας εικόνες στο Al Jazeera.

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6 — The Associated Press (@AP) May 21, 2024

«Το δορυφορικό κανάλι του Κατάρ είναι μεταξύ χιλιάδων πελατών που λαμβάνουν ζωντανές ροές βίντεο από το AP και άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς» υποστηρίζει το Associated Press.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Επικοινωνιών, υπερασπίστηκε την απόφασή του λέγοντας ότι οι εκπομπές ήταν «παράνομες» και έδειχναν τις δραστηριότητες των «δυνάμεων των IDF, θέτοντας σε κίνδυνο τους μαχητές μας». Αργότερα, το Υπουργείο Επικοινωνιών έδωσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει το AP και το Al Jazeera να μεταδίδουν ακριβώς το ίδιο βίντεο.

La lucha del Ministro de Comunicaciones, Dr. Shlomo Karai, para cerrar el canal Al-Jazeera continúa: inspectores del Ministerio de Comunicaciones, acompañados por la policía de Israel, allanaron hoy el complejo de AP en Sderot y confiscaron equipos fotográficos que prestan… pic.twitter.com/U1dHGBDrFp — Hannah BaAretz (@HannahBaAretz) May 21, 2024

Το AP κατήγγειλε την κίνηση, αναφέροντας ότι «το Associated Press καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει το live feed που μεταδίδει εδώ και πολλά χρόνια εικόνες από τη Γάζα και να αρπάξει εξοπλισμό AP», δήλωσε η Lauren Easton, αντιπρόεδρος εταιρικής επικοινωνίας του ειδησεογραφικού οργανισμού. «Το κλείσιμο δεν βασίστηκε στο περιεχόμενο της ροής, αλλά μάλλον σε μια καταχρηστική χρήση από την ισραηλινή κυβέρνηση του νέου νόμου για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της χώρας. Προτρέπουμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να επαναφέρουμε αμέσως τη ζωντανή ροή μας, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη σημαντική οπτική δημοσιογραφία σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο».

«Αξιωματούχοι του υπουργείου Επικοινωνιών έφτασαν στην τοποθεσία του AP στη νότια πόλη Σντερότ το απόγευμα της Τρίτης και κατάσχεσαν τον εξοπλισμό. Παρέδωσαν στο AP ένα «κομμάτι χαρτί», υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Shlomo Karhi, το οποίο ισχυριζόταν ότι παραβίαζε το νόμο της χώρας για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς» αναφέρει το Associated Press.

Λίγο πριν κατασχεθεί ο εξοπλισμός, το live feed του ΑΡ μετέδιδε μια γενική άποψη της βόρειας Γάζας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε δημοσίευμά του για το περιστατικό το AP, το ειδησεογραφικό πρακτορείο «συμμορφώνεται με τους κανόνες στρατιωτικής λογοκρισίας του Ισραήλ, οι οποίοι απαγορεύουν τις εκπομπές λεπτομερειών όπως κινήσεις στρατευμάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στρατιώτες. Η ζωντανή λήψη δείχνει γενικά καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή».

Η κατάσχεση ακολούθησε προφορική εντολή την Πέμπτη να σταματήσει η ζωντανή μετάδοση, κάτι που ο ειδησεογραφικός οργανισμός αρνήθηκε να κάνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.